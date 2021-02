Madryn: Corvalán anticipó que la apertura de sesiones será sin público

Este martes, el intendente Gustavo Sastre encabezará la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Puerto Madryn. El acto comenzará a las nueve de la mañana y, a diferencia de años anteriores, se realizará en el propio recinto de la calle Belgrano y sin invitados como medida de prevención ante el Coronavirus. «Es costumbre hacerla en el Bingo porque siempre se hacen invitaciones a representante de instituciones, organizaciones civiles, a funcionarios, pero este año eso no iba a ser posible. Se estuvo anunciando que iba a ser en el cine, pero teniendo la posibilidad de transmitirlo en vivo, resolvimos hacerlo en el recinto del Concejo Deliberante», explicó la viceintendenta Noelia Corvalán. Para el acto solo estarán invitados los secretarios del Gabinete Municipal, además del intendente y algunos miembros de la prensa.

Momento importante

La presidenta del cuerpo legislativo invitó a los vecinos a seguir el acto a través de la cuenta de Youtube del Concejo Deliberante, ya que «es un momento importante donde el intendente, en su discurso, da cuenta de lo sucedido en el Municipio pero además también expone a los vecinos qué es lo que viene, qué es lo que se proyecta para el 2021». En ese sentido, Corvalán aseguró que esto último «no es menor, teniendo en cuenta el año que hemos tenido donde lo propuesto, en muchos casos, ha tenido que ser reformulado y repensado dado el contexto del COVID».

Agenda rica

A nivel legislativo, la viceintendenta refirió que deberán continuar trabajando en una «nueva normalidad», sesionando sin la presencia del público y continuar recurriendo a las herramientas tecnológicas. En este contexto, Corvalán destacó que «el año pasado el Concejo no tuvo una agenda pobre, todo lo contrario. Podría haber sido un Concejo que cierre las puertas y no tenga actividad, y sin embargo se utilizaron distintas estrategias para no perder el contacto con la comunidad. Hacia adelante, esa agenda puede ser mucho más rica y más interesante porque ya tuvimos un año de aprendizaje para utilizar otras herramientas».

Temas administrativos

Retomando lo que será este día martes, la viceintendenta invitará al jefe comunal a brindar su discurso y luego de ello el Concejo Deliberante pasa a un cuarto intermedio y luego continuará en sesión donde se conformarán las distintas comisiones y se sortearán las Salas de Acusar y de Juzgar. «Después no hay más temas para tratar, porque al no haber comisiones no hubo trabajo previo, así que en la sesión del 11 de febrero aparecerán los temas pendientes», finalizó la presidenta del Concejo Deliberante de Puerto Madryn.