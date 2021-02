Madryn: entre aplausos y agradecimientos, vacunan a 300 adultos mayores por día

Este jueves comenzó en Puerto Madryn la vacunación para los mayores de 70 años que se hayan inscripto en la web vacunate.chubut.gov.ar. Desde temprano, los abuelos y abuelas que fueron citados se acercaron al Gimnasio Municipal 1 donde fueron inoculados con la Covishield, la variante del laboratorio AstraZeneca que se fabrica en la India. «La verdad que ha sido muy emocionante, son días de mucho trabajo pero muy satisfactorios. Los abuelos estaban esperando mucho este momento y nosotros también», confesó Natalia Bazán, jefa del Vacunatorio del hospital Andrés Ísola. Más allá de la inoculación, la recomendación de la profesional es que los adultos mayores «se tienen que seguir cuidando de la misma manera, más allá de haber recibido también la segunda dosis».

Sin efectos adversoss

Desde el sistema de salud comenzaron miércoles a citar a los mayores que se inscribieron en la página web: «Es un trabajo bastante grande, somos más de diez personas llamando por teléfono, pero el jueves y viernes se pudo vacunar a 350 personas, incluyendo también a un remanente del personal de salud». En ambos casos, abuelos y trabajadores de la salud, luego de colocarse la vacuna deben esperar unos 15 minutos por si aparece algún tipo de efecto adverso inmediato, que es el que podría resultar más complicado. Mientras tanto, a través de un micrófono, una de las profesionales explica a los recién vacunados los pasos a seguir y cuándo recibirán la segunda dosis. Bazán, al ser consultada sobre efectos posteriores que hayan tenido, fue contundente: «Solo hubo aplausos y agradecimientos».

Audios falsos

Por su parte, Isabel Fuenzalida, jefa de Enfermería del Área Programática Norte (APN) recordó que la información oficial se va a brindar por las personas que están a cargo de la vacunación: «Hay audios anónimos que circulan que genera más ansiedades y eso no está bueno. La información oficial va a ser por las redes sociales o a través de los medios de comunicación». Además, solicitó que quienes ya se hayan inscripto se queden tranquilos y que no vuelvan a anotarse, que no dupliquen los datos porque es una pérdida de tiempo.

Paciencia

Teniendo en cuenta que los adultos mayores son algo ansiosos, desde el Área Programática Norte solicitaron que «no vengan a no ser que hayan sido citados y tengan su turno asegurado», y agregó que para las personas que estén incapacitadas de salir de su casa «seguramente se hará una vacunación a domicilio, pero eso llevará más tiempo. Todo el que desee vacunarse, mientras tengamos el biológico disponible, será vacunado», finalizó Fuenzalida.