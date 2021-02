Madryn: denuncian que policías mataron a una perra en un allanamiento

En uno de los allanamientos que la Policía del Chubut realizó en Puerto Madryn se vio una imagen que luego se tradujo en una denuncia pública. En una de las fotos se ve al ministro de Seguridad Federico Massoni junto al jefe de la Policía Miguel Gómez y frente a ellos una perra muerta. Según denunció el propietario de la vivienda allanada, «el allanamiento que me hicieron no dio positivo como ellos dicen, acá en mi vivienda no se ha encontrado nada y mi perra no era mala, era juguetona, ni siquiera los encaró para que le disparen como si nada».

El hecho se dio en el marco de los operativos para esclarecer un millonario robo a una distribuidora madrynense en el que, según denunció E.H., los efectivos mataron de un disparo a su perra raza pitbull.

No es la primera vez que efectivos policiales cometen un hecho de estas características, algo que generó una enorme indignación en los usuarios de las redes sociales