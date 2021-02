Las brownianas regresaron a los entrenamientos

Desde este lunes, el plantel de Fútbol Femenino de Guillermo Brown, retomó sus entrenamientos en la cancha auxiliar del Estadio “Raúl Conti”.

De los entrenos, no solo forman parte las jugadoras mayores, sino que también se dio inicio a las actividades de la Escuelita Infantil, para niñas desde los 8 años. Nuria Lamela es la entrenadora y coordinadora de la disciplina.

Las jugadoras en cancha y listas para entrenar

El futbol femenino del Club Guillermo Brown, retomó los entrenamientos durante este lunes, con prácticas dirigidas por su entrenadora Nuria Lamela, acompañada por un CT de profesores y preparadores físicos.

En dialogo con El Diario WEB, Nuria, experimentada ex futbolista y hoy en día entrenadora del femenino de “la Banda”, comentó que “comenzamos el lunes, desde las 20 horas con un grupo bastante lindo”.

“La mayoría son jugadoras que vienen del año pasado. Hay un grupo muy pequeño de chicas que empezaron ayer, hay algunas chicas que se anotaron y otras están a prueba, quieren ver ellas de que se trata, son de 12 o 13 años que están iniciándose”, agregó.

Lamela, indicó que “siguen las jugadoras mayores, todavía de esa edad no se han sumado. Hay una chica de 19 años que hizo una prueba y que si le gustaba, se fichaba”, explicó acerca de la convocatoria tras el primer día de entrenos, invitando a todas la interesadas en sumarse al decir que “los entrenamientos son lunes, martes y jueves, de 20 a 21 horas. Es el mismo horario que la categoría Infantil”.

Las Infantiles, desde el lunes 8

Precisamente, con respecto a la Escuelita de Fútbol Femenino Infantil, que es la importante apuesta de Lamela y del Departamento de Futbol Amateur browniano, destacó que “las Infantiles, comienzan el próximo 8 de febrero, que entrenarán en la otra canchita. Esperando que se sumen nenas. Todavía queda una semana de inscripciones para su inicio. Es para nenas de 8 a 12 años. Si bien hay nenas de 12 años que recién se están iniciando y que prefiero que estén en cancha chica, que tomen roce y que después pasen a cancha grande. Hay otros casos de chicas de 12 que están para cancha grande”

La entrenadora, aseguró que su objetivo es generar que las más chicas aprovechen el espacio para formarse desde pequeñas, cosa que, en sus inicios, ella y tantas otras compañeras futbolistas mayores, no tuvieron: “mis ganas, es que cada nena tenga su categoría, que como tienen los varones, que estrenan según su edad. Acá nosotros tenemos que es de 8 a 12 años. Hay que ser equitativas con los entrenamientos, porque no es lo mismo entrenar a una nena de 8 que a una de 12. Hay que ver y evaluar todo eso”.

“Ojalá tengamos éxito con las nenas, es lindo que inicien, que vengan a jugar al futbol. Quiero que tengan la oportunidad de entrenarse desde chicas, que yo no tuve”, valoró.

En cuanto al Cuerpo Técnico de las categorías Infantiles Nuria Lamela indicó que está formado por “Maximiliano Pazos y Luciana Bordón, quienes estarán como profesores en la Escuelita, en la formación y como profe de Educación Física. Yo a la vez, estaré ordenando y coordinando”.

“Queremos trabajar en conjunto, ellos dos junto con Daniel y conmigo, porque cuando se trabaja en equipo, las cosas salen. Tenemos un grupo donde nos mantenemos en contacto, contándonos todo lo que queremos hacer”, agregó.

Las inscripciones, tanto para categorías Mayores como Infantiles, se pueden registrar en el Estadio Raúl Conti, en la oficina del Futbol, abierta desde las 17 a las 20 horas, de lunes a viernes. “Las interesadas pueden probar durante toda una semana. Las mayores comenzaron esta semana: y las chicas de Escuelita será desde la semana próxima”, destacó Nuria Lamela.

Esperando el Torneo liguista

Por último, con las categorías Mayores, que son las que han jugado la 1° Fecha del Torneo de la Liga del Valle del Chubut el pasado 2020 y que se suspendió ante el avance de la pandemia, Nuria Lamela fue cautelosa al decir que “con las mayores entrenamos por ahora tres días a la semana, esperando que confirmen si hay o no campeonato”, sumando que “esperando que pasa en el mes de marzo, si habrá restricciones o no. Hacemos entrenamientos. Si dicen que empieza el Torneo, iremos trabajando en las tácticas y esteramos bien físicamente para jugarlo, pero por el momento nos mantenemos en esos días”, cerró.