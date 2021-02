“La Maquinita” se entrena

Las deportistas de la Gimnasia Artística del Club Ferrocarril Patagónico, han comenzado la pasada semana, con sus trabajos de pretemporada.

Unas 30 alumnas, lideradas por la profesora Susana Castro, se entrenan de lunes a viernes en la costa madrynense y también en el gimnasio y playón del club, buscando su mejor puesta a punto.

La artística, en plena preparación

Con entrenamientos de lunes a viernes en horas de la mañana, entre 10 y 12 horas, la Gimnasia Artística del Club Ferrocarril Patagónico, retomó sus entrenamientos con sus trabajos de pretemporada.

“Este año, convocamos a las nenas más avanzada y como era el aire libre, dimos la posibilidad de que si las nenas se animaban, las sumábamos a la pretemporada. Los trabajos que realizamos en inferior para las nenas que recién comienzan pero también sirve para ver si se enganchaban”, contó la entrenadora Susana Castro en charla con El Diario WEB.

“Se daba que los padres preguntaban qué ya que sostuvieron toda la cuota del año pasado y que ahora, porque no se las llamaba. El tema era el inconveniente de que no podíamos tocar a las gimnastas al momento de caerse, como quieren ir a la paralela o la viga, si nunca subieron hay que sostenerlas porque se corre el riesgo de que se caigan, pero las aceptamos y veremos como trascurre la pretemporada”, explicó la profesora.

“Tenemos 30 nenas haciendo al pretemporada, es un montón de gimnastas. Somos cuatro profesores los que estamos, divididos en grupos, trabajan separadas”, detalló la reconocida entrenadora.

A la vez, Castro destacó que “las pretemporadas son intensas. Entrenamos de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Están agotadas, pero a la vez, felices. La primera semana hicimos un montón de trabajos en el agua, no tenían mucha noción de saltos dentro del agua. Son difíciles de hacerlo, pero estaban muy contentas de estar trabajando de nuevo”.

En cuanto al grupo de entrenadoras que la acompaña, Castro destacó que “está Luli Gentile, Federica que está como ayudante pero casi recibiéndose de Profesora de Educación Física, Anita Taborda y yo”.

Susana, a la vez vive la experiencia de que es acompañada por sus ex alumnas ahora devenidas en profesoras, sobre lo cual cuenta: “pareciera mentira que estoy trabajando con mis alumnas, pero es súper gratificante”.

Por último, destacó que “la idea es hacer todo febrero la pretemporada y después volver con las actividades los primeros días de marzo al club. Nos permitirán 20 nenas por grupo. Así que este martes nos reuniremos para organizar los horarios”.