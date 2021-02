La joven asesinada en Rojas había denunciado a su ex varias veces por violencia

Luego del brutal femicidio de Ursula Bahillo, joven de 18 años ultimada a puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas, la Policía detuvo a quien fuera su ex novio y oficial de Policía, Matías Ezequiel Martínez, de 25. A su vez, se conocieron documentos que dan cuenta de la cantidad de denuncias realizada por la víctima tiempo atrás, a raíz de distintos actos de violencia física sufridos durante la relación.

Bahillo había enviado audios a través de WhatsApp a dos amigas, en los cuales relataba el calvario que se encontraba atravesando a raíz del hostigamiento de su ex pareja. También, reconoció que temía ser asesinada por Martínez.

A mediados de noviembre pasado, Bahillo había advertido a una de sus amigas, a través de uno de los audios: «Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, te juro”.