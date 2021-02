La Fechcoop pide poder comprarle energía a Hidroeléctrica Futaleufú

El presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Fabricio Petrakosky, se reunió este jueves con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque a fin de pedir el acompañamiento para la recuperación del beneficio que les permitiría a las cooperativas comprar energía eléctrica a Hidroeléctrica Futaleufú en vez que a Cammesa, en medio de la crisis económica y eléctrica que están sufriendo las cooperativas en la provincia.

En este sentido, Petrakosky calificó al encuentro como positivo y destacó la importancia del intendente Luque como “un actor fundamental en este proyecto, ante la problemática que atraviesa los servicios públicos en Chubut y la deuda que las cooperativas mantienen ante Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).

En esta línea, explicó que “para la Federación esta idea es buena y queremos enriquecerla desde el acompañamiento de los distintos municipios. Queremos presentársela a los intendentes y que luego cada uno realice el análisis que corresponde. Solicitándoles la unidad de los mandatarios municipales”.

Por su parte el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, expresó que «más allá de los distintos proyectos que deben ponerse arriba de la mesa de discusión, lo cierto es que hay que analizar la manera de favorecer a los intereses de las Cooperativas y sus asociados, así como de la Provincia y los Municipios, porque nunca los intereses corporativos pueden estar por encima del interés de la comunidad en su conjunto».

En cuanto al proyecto presentado por la Federación de Cooperativas, el presidente expuso que “nuestro plan consiste en concurrir al 33% del paquete accionario que le corresponde a Chubut de la Hidroeléctrica Futaleufú, donde solicitamos regresar a los contratos a término que nos permitió a las cooperativas chubutenses –durante 15 años- tener un beneficio en la compra de energía mayorista”.

Por otro lado, recordó que “hasta el año 2011 contábamos con un precio preferencial que el Gobierno Nacional lo quitó y estamos buscando que se haga una gestión entre todos los intendentes y el gobierno de la provincia, con el objetivo de volver a tener los contratos a término y poder comprar la energía a Hidroeléctrica Futaleufú, para dejar de comprarle a Cammesa”.

En su momento, “la represa abasteció y entregó el 100% de la generación energética a Aluar, y actualmente Aluar no requiere de esa generación energética, ya que se cayeron 55 torres de la doble terna que transporta la energía generada por Hidroeléctrica Futaleufú hasta Madryn y desde julio del año pasado continúan así, mientras que la empresa no sufrió ningún sobresalto funcionando perfectamente. Lo cual quiere decir que no requiere de esta alimentación energética porque tiene su parque eólico propio”, puntualizó.