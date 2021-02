La Copa Argentina con grandes presencias

Además de la competencia en sí, la Copa Argentina de Beach Handball disputada durante el pasado fin de semana en Puerto Madryn, contó con grandes presencias

Una de ellas, es la de la destacada jugadora de la Selección Argentina de Handball, integrante de “La Garra”, como es Macarena Sans; como así también la visita del entrenador de la Selección Argentina de Beach Handball, Salvador Comparone.

‘Maca’ Sans descansó de “la Garra” para visitar Madryn

Durante la Copa Argentina de Beach Handball en Puerto Madryn, el evento contó con importantes visitas, más allá de lo que entregó desde el nivel competitivo en si, que fue de lo más alto a nivel nacional.

Una de las presencias destacadas en el certamen, fue la de Macarena Sans, jugadora de la selección Argentina de Handball, conocida como “la Garra” que se alistan para su participación en el Preolímpico de Valencia, España, buscando el boleto a los JJOO de Tokio 2021.

“Maca”, habló con El Diario WEB sobre su visita a Puerto Madryn, acompañando a su pareja, el jugador trelewense e integrante de VILO, Francisco Rossetto: “por suerte pude acompañar a Fran. Después de un año sin competencia, tan difícil, estoy muy contenta de estar acá acompañándolo”.

Consultada por su serie de entrenamientos y concentración con la Selección conocida como “La Garra”, Sans explicó que “la preparación viene a full. Desde el año pasado nos entrenamos a fines de septiembre, pensando en el Preolímpico. Fueron bastantes meses de readaptación al deporte, al entrenamiento. Viene a full. Tenemos en mente buscar la clasificación a los JJOO en el Torneo en valencia, todo el tiempo entrenamos pensando en eso”.

Más sobre el regreso a los entrenamientos para los deportistas de alto rendimiento como ella, profesionales en su materia, Sans aseguró que “fue muy difícil entrenar. Es algo que nadie en su vida pasó”, analizando que “algunos por alguna lesiones estuvo alejado de las canchas pero nunca fue tanto tiempo encerrados en casa o departamento”.

“Fue muy difícil para los deportistas, que de entrenar en gimnasios, en espacios grandes, de pronto pasamos a entrenarnos en el patio de casa o en el balcón. El no tener un horizonte, hasta que momento iba a ser así. Sacamos fuerzas de donde pudimos para día a día poder entrenar, seguir activaos, porque sabíamos que al volver, iba a ser muy difícil hacerlo sin una base de entrenamiento”, comentó.

Macarena, oriunda de Mendoza, destacó que “la cuarentena la hice en mi ciudad, en Mendoza. En ese sentido estuve contenta y junto a mi familia, porque por la Selección y los viajes, no puedo pasar mucho tiempo con ellos. Así que por ese lado, contenta, porque eso durante el año no me pasa”, valoró.

Enfocada plenamente en sus objetivos con la Selección Argentina, integrando la lista de jugadoras convocadas a disputar el Preolímpico en Valencia, España, Sans confesó que “la verdad que uno de mis mayores sueños es volver a jugar un JJOO . Ese es mi mayor sueño como deportista, volver a jugar un Juego Olímpico con la Selección”.

Sans, integra el seleccionado nacional junto con la chubutense Lucina Codesal, sobre quien indicó “Lula es una genia. La quiero muchísimo, estoy muy contenta de que haya quedado en la Selección para el Preolímpico. Ella esta trabajando desde hace muchísimos para quedar en selección, a los jugadores del interior se nos hace muy difícil mantenernos en Buenos Aires. Yo la banco a muerte y la admiro”.

Cerrando el capítulo Selección Argentina, Sans aseveró que “La Garra está para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio”.

Por último, analizó con respecto a la Copa Argentina y Puerto Madryn en general que “muchas a gracias a ustedes. Fue buenísimo el Torneo, la organización, el público. Me pareció hermoso. Estoy muy contenta de haber vivido estos días de Beach en Puerto Madryn”.

El DT de Selección Argentina, visitó y evaluó en Madryn

Salvador Comparone, en su rol como entrenador de la Selección Argentina Femenina de Beach handball, visitó también esta Copa Argentina de Beach Handball, certamen sobre el cual analizó que “vinimos a participar del Torneo, a ver nuevas jugadoras para incorporar a la Selección, hacerlo como siempre quisimos, mas federal. También dictamos una charla a los entrenadores para contarles como trabajos en la Selección”.

Consultado sobre el certamen, su nivel y organización, Salvador, con amplia experiencia en la disciplina, aseguró que “me encontré con un lugar excelente. Una organización en la que no hubo ninguna falla. Un nivel que ha elevado el juego en la mayoría de los partidos. En mujeres ya todos los equipos juegan al beach, y en varones es un nivel más elevado. Pero me ha sorprendido el nivel en comparación a los 6/7 años en lo que no venía”.

Tal avance, tal como lo indica el DT de Selección, se debe a que “habla bien de los entrenadores, de los jugadores que se han juntado a entrenar. Manejamos más o menos todos el mismo idioma de cómo se juega a este deporte”.

En cuanto a los objetivos con la Selección Nacional, el DT comentó que “lamentablemente el año pasado se nos postergó el Mundial que se hacía en Italia. Era un objetivo importante para el Beach Handball en Argentina, queríamos coronarlo con el Mundial que era un momento importante. Pero por la pandemia se suspendió”. Para este 2021, había una esperanza de que se jugara, pero fue suspendido nuevamente por la IFH.

Salvador, destaca que se está trabajando en el desarrollo del ´Semillero´ del beach handball, con la creación de Escuelitas: “el año pasado, tuvimos reuniones con la Confederación para comenzar a desarrollar esa parte, la de Escuelas de Beach. Tratamos de comenzar a planificar comenzar a trabajar con los más chiquitos. Por lo que vi acá, hay equipos que ya comenzaron a hacerlo. Veremos como desarrollar en Buenos Aires. Y después transmitirlo a todo el país”.

En Buenos Aires, la realidad indica que “por suerte la Confederación realizó la cancha en 2017 en el CENARD. Ahora le sumó luces. Así que tenemos amplio horario para entrenar. Los varones entrenan en otra parte”, contó Comparone.

A lo que sumó con respecto a los entrenamientos de la Selección Femenina que “nosotros comenzamos a entrenar en noviembre. El 11 de enero volvemos a entrenar. Diciéndoles a las jugadoras que traten de jugar la mayor cantidad de torneo que pueda. Los entrenamientos los tenemos, nos falta la competencia”.

Precisamente, con respecto a la jugadora madrynense que integra el Seleccionado Nacional, Tamara Quiroga, el coach analizó que “es muy entusiasta, tiene muchas ganas. Fue varias veces a Buenos Aires a entrenar. Lamentablemente no la pudimos ver jugar este Torneo. La semana pasada ya había hablado para citarla a entrenar en Buenos Aires el 9 de marzo”, agregando que “se suma tres jugadoras, como Anita Lewis. Y ahí trabajar de lleno con ellas. Estuvimos observando porque hay otras jugadoras que querremos convocar”. Vale destacar que a estas convocadas, se les agrega la oriunda de Trelew y jugadora de Arena Madryn, Sofía Dragonetti.