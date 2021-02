Judiciales decretaron paro total con quite de colaboración

El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) decretó un paro total con quite de colaboración para este viernes en toda la provincia, en reclamo de los salarios adeudados. Analía Barreto, una de las referentes del gremio en Puerto Madryn, explicó al respecto: «A pesar de que estamos con medidas de fuerza, se mantienen las guardias mínimas que son cubiertas casi con el 50 por ciento del personal. Pero un paro de 24 horas a nivel provincial, con quite de colaboración, quiere decir que se saca también esa guardia mínima». De esta manera, en los distintos juzgados solo se encontrarán funcionarios y magistrados, pero no empleados.

Oídos sordos

Barreto recordó que al primer y segundo rango les deben el salario de enero, mientras que al tercero y cuarto (al que pertenece la gran mayoría de los trabajadores judiciales) se les adeuda el mes de diciembre también. Además, el gobierno provincia todavía no terminó de abonar el aguinaldo de junio y debe la totalidad del de diciembre. «Todos los empleados estatales estamos iguales, pero no podemos concebir que nuestro empleador, que es el Superior Tribunal de Justicia, siga haciendo oídos sordos a lo que le estamos pidiendo como empleados. Hay compañeros que están haciendo distintos tipos de trabajo por fuera porque necesitan comer, otros que están vendiendo cosas porque no les alcanza».

Medidas semanales

El paro de este viernes incluirá una movilización a las once de la mañana desde los Tribunales de Madryn, pero además el plan de lucha establece una medida de fuerza semanal. «Hubo una asamblea provincial virtual donde se decidió por unanimidad este paro y hacer todas las semanas una medida contundente, aunque todavía no están definidas. El resto de los días se mantienen las guardias mínimas», finalizó Analía Barreto.