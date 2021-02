Homicidio de Acuña: allanaron una vivienda pero no hay detenidos

En las últimas horas se realizó un allanamiento en relación a la causa del homicidio de Fabián Acuña ocurrido el mes pasado. La diligencia tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Alberdi al 1200, en la zona oeste de la ciudad, pero no se realizaron detenciones. El comisario Juan Carrasco, jefe de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn, dialogó con El Diario WEB y explicó al respecto: «A través de diversas entrevistas se pudo establecer que el autordel hecho se habría escondido en la zona. Sabíamos que esta persona había tenido conflictos con Acuña. En las filmaciones la vestimenta del autor se ve claramente y el allanamiento fue para tratar de encontrar esas prendas de vestir pero no hallamos nada. Es por eso que no hay elementos que pruebe el hecho».

Si bien en un momento se hablaba de dos detenciones, el comisario Carrasco explicó que, al llegar a la vivienda para realizar el operativo, la persona sospechosa salió en un auto junto con un amigo y fueron demorados en las inmediaciones, pero no quedaron detenidos.

Al consultarlo de qué manera continúa la investigación, el jefe de la Brigada explicó que «continuamos con el análisis de las pericias del teléfono de Acuña y otros dispositivos y seguimos recibiendo testimonios de personas que nos dan pistas y trabajamos sobre ellas».