Grazzini anticipó que no habrá paritaria para discutir salario

Entre el miércoles y jueves de la próxima semana, el Gobierno de Chubut citaría a los gremios para avanzar en una solución al reclamo salarial de docentes y auxiliares que permita garantizar inicio de clases en la provincia. Así lo conformó el ministro de Gobierno, José Grazzini al reconocer que si habilitan las paritarias no será para discutir salario, “sería irresponsable” cuando no se puede cumplir el pago de lo adeudado, “abriremos las paritarias en el momento que se deba”.

En cuanto al encuentro previsto para la próxima semana, Grazzini sostuvo que se está “elaborando un plan para salir de la crisis y recortar el retraso salarial de todos los sectores porque no hay nadie privilegiado”.

En ese contexto el funcionario sostuvo que se buscará un consenso para llevar la tranquilidad a los padres acerca de la vuelta a las aulas.

Consultado respecto de la asistencia que podría ofrecer Nación ante la crisis que atraviesa la provincia y el retraso salarial, el Ministro remarcó que “tampoco cargaremos las tintas al Gobierno Nacional, porque el presidente apoya al gobernador generando diversas herramientas económicas financiadas por Nación”.

Gestión de obras

El titular de la cartera de Gobierno confirmó que varios ministros viajaron a Buenos Aires para gestionar una serie de obras que están en el presupuesto nacional, Grazzini explicó que “apuntamos al interconectado del noroeste y necesitamos que se haga la licitación que nunca se pudo concretar y queremos lograrlo rápidamente”.

En tanto el ministro Puratich se reúne con funcionarios por la llegada de vacunas a Chubut y los 8 millones de dólares que se necesitan para el equipamiento del hospital de Trelew que se inaugurará este año.