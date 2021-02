Goodman: «En lo salarial no hay avance»

El secretario general de ATECh, Santiago Goodman, dialogó con AzM Radio momentos antes de la reunión que se desarrollará esta mañana en el Ministerio de Educación Provincial, de cara al eventual inicio del Ciclo Lectivo 2021.

«Hemos expuesto, el viernes pasado y en la anterior reunión, la situación en la que se encontraba este protocolo y que no estaba aprobado», planteó el dirigente gremial, agregando que «hay situaciones que vamos a seguir planteando como todo lo relativo a la educación secundaria de jóvenes y adultos y en contexto de encierro; y la preocupación más grande que tenemos es que no vemos ningún tipo de garantía para que el Nivel Inicial, que comienza desde los 45 días hasta los 5 años de edad, pueda garantizar una de las patas más importantes de la situación epidemiológica, que es el distnaciamiento».

Asimismo, Goodman expuso que «esto último suma preocupación porque las tres ‘patas’ son el distanciamiento, el uso de barbijo y la sanitización constante, y cuando la primera no se puede garantizar queda claro que no podría comenzar el Nivel Inicial el Ciclo Lectivo», sumando a ello que «los propios compañeros de SADOP han planteado que, clandestinamente, están abiertos varios lugares en Trelew y Madryn, algunos privados».

Por otra parte, el titular de ATECh sostuvo que «a nivel nacional hay una Resolución del Ministerio de Trabajo que dicta que van a tener una continuidad aquellos trabajadores con licencia, siempre que sus hijos no tengan escolaridad» y advirtió que «en lo salarial no hay avance, no sabemos en qué está la paritaria convocada para hoy, que no tiene horario».