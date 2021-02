Gaiman: James logró bajar 60 millones de pesos de déficit

El intendente de Gaiman, Darío James afirma que tiene saneadas las cuentas del municipio; logró bajar los 60 millones de pesos de déficit que había por diversas deudas contraídas en gestiones anteriores.

En diálogo con AzM Radio, James confirmó que logró equilibrar la recaudación y que con lo que ingresa en concepto de impuestos se puede pagar los salarios a los municipales, anticipando que este año habrá un 30% de incremento salarial.

Asimismo, el Jefe Comunal puso en valor que la Cooperativa de servicios públicos de Gaiman es la única de toda la provincia que no tiene deudas, y por ello se está analizando la posibilidad de adquirir molinos eólicos.

Plan de gestión

James indicó que los logros no se producen si no hay un plan de gestión, “tenemos un gran equipo, aunque cuando asumí todo indicaba que la situación sería muy complicada porque no había nada, las cañerías colapsadas, no había maquinaria municipal y estaba todo por hacer y lo estamos haciendo”.

El Intendente remarcó que cuando se hizo cargo del municipio, había mucho personal que no trabajaba y cobraba como empleado semanal, “eso lo logramos reducir, hice un plan de refinanciación de deudas con los proveedores para poder pagarles y una serie de cosas más que me sirvieron para sanear la economía municipal”.

Respecto de los objetivos, James tiene claras las prioridades, “servicio de agua, de cloacas, recolección de residuos y mantenimiento de caminos para darle al vecino las soluciones, hay cosas que no le corresponde a la municipalidad por eso dije muchas veces que no, nada es gratis, no hay forma que un municipio salga adelante regalando cosas, si el vecino necesita algo lo tiene que devolver de alguna manera, aquí nada se hace gratis porque el bolsillo es uno solo, el del vecino que paga sus impuestos”.

Servicio urbano

Sobre el mantenimiento de las calles, James dijo que es una gran responsabilidad del sector de espacios verdes, “se han presentado varios proyectos para colocar sistemas de riego con aspersiones, todo computarizado y ponemos mucho énfasis en los espacios verdes para que el vecino pueda disfrutar de las casas de té”.

Sobre el puente dijo que la estructura está muy desgastada y calcula que para el mes de marzo podrá arreglar toda la infraestructura, “estamos gestionando un nuevo puente para el transito pesado pero lo que me saca el sueño es la distribución de agua que es muy deficitaria”.

Cantera

Sobre la cantera dijo que deberá ordenar su uso, “no tenemos moto niveladora, cargadora y cerramos la cantera porque la única habilitada estaba dada de baja desde el 2016 y será sólo de uso del municipio para el mantenimiento de los caminos rurales. Hoy estuve en una chacra cuya calle es el límite entre Gaiman y Trelew y hace 25 años no se arreglaba, hoy luego de hablar con Maderna empezamos a mejorarla”.

Por último, se refirió al cementerio local indicando que es “una vergüenza a igual que la red de agua, trabajaremos para buscar inversión genuina porque luego del cierre de Soriano dependemos exclusivamente del Estado, pero el tema de trabajo es algo sensible aunque estamos trabajando para lograr algunas cosas”.