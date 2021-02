Fuga en el oficialismo de Pirámides

Días atrás, algunas olas golpearon fuerte en Puerto Pirámides. Tal es así que el presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Guerrero, y la edil Paula Fontao, ambos pertenecientes a Juntos por el Cambio, decidieron romper con el oficialismo y construir un nuevo bloque, «Primero Pirámides».

La decisión de Guerrero -dado que Fontao, que reside en Puerto Madryn, no se expresó públicamente- estuvo fundada en «falta de consenso» con el Ejecutivo Municipal y el «no haber llegado a los resultados esperados» durante el primer año de trabajo legislativo, aunque no se pronunció sobre los resultados esperados y tampoco sobre el trabajo.

Más curioso aún resultó ser que Guerrero, quien en declaraciones a AzM Radio no descartó su interés por ocupar la intendencia de la villa balnearia en algunos años, aseguró que continúa perteneciendo a la Unión Cívica Radical (UCR). Perteneciente al PRO y elegido a través de la boleta de Juntos por el Cambio, «seguimos afiliados a los radicales, pero estamos despegándonos de la representación del Intendente», aclaró en relación al jefe comunal Fabián Gandón. Sin embargo, como diría un tal Bonadeo, «esta vez hay foto», pero aún no hay video.