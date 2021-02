Exitoso 3X3 en el Club Brown

Durante tres jornadas, el Gimnasio “Benito García” y la cancha “Cacho Gervino”, fueron escenario del Torneo de Básquet 3X3 en el Club Guillermo Brown.

En categorías Mini básquet, U14 y U18 en ambas ramas y Mayores masculino, se realizó el evento que convocó a gran cantidad de jugadores y jugadores de los clubes locales y de la zona, dispuestos a disfrutar de volver picar “la naranja”.

“La naranja” volvió a picar con el 3X3

El básquetbol en modalidad 3X3, se convocó durante el fin de semana en la ciudad de Puerto Madryn, con lo que fue el Torneo organizado por el Club Guillermo Brown ene esta modalidad que suma cada vez más adeptos.

Fueron tres jornadas a puro básquetbol, comenzando el viernes en la tarde con la actividad de los más pequeños y pequeñas, con el Mini básquetbol, con diversos partidos como así también juegos y sorteos.

El sábado, fue turno de las categorías U14 tanto en femenino como masculino, más la divisional Mayores masculinos, donde también la convocatoria fue importante en cuanto a equipos participantes.

El domingo, en tanto, fue tiempo de la definición de las categorías U18 en ambas ramas; donde los y las deportistas disfrutar de partidos, consagrando ganadores y a la vez, participando de concursos de tiro y logrando premiación para sus participantes.

Satisfacción en la organización

El Diario Web, habló con uno de los entrenadores encargados de la organización del evento, Agustín Giovanoli, quien valoró que “estamos contentos, de cómo fue saliendo todo. Uno siempre planifica pero arma plan B o C, por las dudas. No pasó nada raro, lo planificado se hizo y estuvo bien. Estar bien organizados nos da tranquilidad para disfrutar para que podamos disfrutar de esto”.

El coach, destacó la chance que tuvieron los jugadores y jugadoras, de volver a jugar de manera competitiva, tras meses sin Torneos oficiales y con entrenamientos físicos y técnicos en las últimas semanas únicamente: “al fin pudieron jugar. La convocatoria fue casi de una semana para otra. Enseguida tuvimos casi 30 equipos inscriptos, gente que se inscribe sobre la hora y ya no había lugar. Los jugadores necesitaban volver a jugar, estuvieron entrenando mucho tiempo sin plasmar lo que venían entrenando. Venia faltando esa parte. Están contentos de estar en el club, de disfrutar”.

A lo que sumó Giovanoli que “faltaba el grito de un gol, que salga una situación y que se grite. Esas cosas que en la práctica no se suelen dar tanto. Lo vimos mucho este Torneo”.

Agustín, destacó también los cuidados y protocolos seguidos por los asistentes a este evento, que se adaptaron a lo requerido para poder disfrutar del evento: “tenemos que empezar a acostumbrarnos que esto va a seguir, la incertidumbre que no sabemos que pasara. Es cuidarnos lo mejor posible, tratar de disfrutar de las cosas pero con consciencia y cumpliendo protocolos. Disfrutando de lo que solíamos hacer y que hace tanto no hacíamos”.

Por último, el entrenador del básquetbol de Brown, adelantó que se encuentran en organización de un nuevo certamen 3X3, en esta oportunidad abriéndose a otras categorías: “la idea es sumar en el próximo Torneo, a gente de básquet social. Estamos en campaña de organizar y planificar ese Torneo, creo que tendremos bastante convocatoria”.

Básquet – Torneo 3X3

En Club Guillermo Brown

Mayores masculino

1° #Jellyfam

2° Medio Pelo

U18 masculino

1. Knastas

2. The Cuak

U18 femenino

1° Nottingham prisa

2° Las chimichurris

U14 masculino

1° Bueguertelo

2° Dream Team