Están trabadas las negociaciones entre docentes y el Gobierno de Chubut

La integrante de la Comisión Directiva de ATECH, Marcela Capón, se refirió a la serie de reuniones previstas con autoridades educativas del Gobierno Provincial de cara al inicio del Ciclo Lectivo y la situación salarial de docentes y auxiliares. En este sentido, en “Hay otra verdad”, programa que conduce Rodrigo Mansilla por AzM Radio, los intendentes de diversas ciudades coincidieron en señalar que es necesario resolver la situación de conflicto para reiniciar las clases.

Falta de diálogo y definiciones

Capón explicó que “el 12 de enero hicimos una presentación formalmente, en el marco de la ley de paritaria, la cual dice que hay 5 días hábiles para convocarnos; ya no se cumplió con esos días y estamos muy preocupados, porque lo primero que debe ocurrir es esa convocatoria para saber cuál es la propuesta y discutir”.

Asimismo, la dirigente gremial advirtió que “siguen saliendo cosas en los medios pero sin certezas para nosotros ya que no hemos tenido ningún tipo de propuesta en lo salarial” y planteó que “después de 3 años de conflicto, los trabajadores quieren dar inicio al Ciclo Lectivo y esto depende del estado; en paralelo nos han convocado para un protocolo de infraestructura y hay mucho para hacer de cara a marzo, pero estamos preocupados; lo que sabemos es que antes del 8 de febrero estaríamos cobrando los haberes de noviembre la mayoría de los docentes”.

“Con este esquema el Gobierno estaría pretendiendo que iniciemos las clases sin haber cobrado los haberes de diciembre y tampoco el aguinaldo”, dijo Capón y agregó que no fueron convocados, “lo único que tenemos pendiente es una reunión por los protocolos con Salud y Educación, y si bien se va avanzando en los mismos, hay que avanzar en muchas cosas, y la bimodalidad es complicada”.

Resolver el conflicto

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque ratificó en diálogo con AzM Radio que han solicitado formalmente al Ejecutivo Provincial que se resuelva el conflicto, que se cumpla con el pago de salario a los docentes y que se inicien las clases.

Luque propone a Provincia, una amplia convocatoria para saber, “de qué manera va a comenzar el ciclo lectivo 2021, teniendo en cuenta que será el cuarto año que los niños y niñas de la provincia, no tendrán una educación regular”, indicó.

Similar preocupación, expusieron otros intendentes. Gustavo Sastre de Puerto Madryn, ratificó el acompañamiento del municipio para las obras menores en las escuelas y coincidió que el inicio de clases es tema crucial.

Sergio Ongarato de Esquel, expresó su preocupación por el estado en que se encuentran algunos establecimientos, entendiendo que de haber una solución al conflicto salarial aún resta asegurar la presencialidad.

Adrián Maderna y Damián Biss, también adhirieron a la demanda de una resolución inmediata, para que se garantice el acceso a la Educación a todos los chubutenses, sin distinción alguna.