Espectáculo circense

Bajo la estricta supervisión de Federico Massoni, “el ministro más duro del país” como él mismo se califica, este sábado hubo controles de alcoholemia en Puerto Madryn. El operativo estuvo a cargo de personal de APSV y Policía del Chubut, particularmente en la zona costera. Lo llamativo de la faena es que comenzó con una concentración de vehículos policiales en pleno centro de la ciudad que sin lugar a dudas disuadieron a todo aquel dispuesto a delinquir a tomarse un día de descanso. Sin desmerecer el trabajo preventivo de los agentes públicos, no es menos cierto que resulta obvia la intención del Ministro de Seguridad, que como ya es habitual realiza un despliegue cuasi cinematográfico para exhibirse en la vía pública. El clima no lo acompañó, así que esta vez no pudo hacer alarde de su cuidada figura por lo que decidió quitarse el barbijo mientras saludaba a los conductores cual “político en campaña”, como reza el dicho popular. Alertados por el espectáculo, los amigos de lo ajeno siguieron con sus tropelías, pero lejos de la costa.