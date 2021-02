En Esquel promueven la donación de plasma

Desde el Hospital Zonal de Esquel (HZE) instaron a los vecinos recuperados de coronavirus a donar plasma para beneficiar a quienes estén cursando la enfermedad.

De esta forma, el Banco de Sangre del HZE convocó a las personas que hayan superado el virus y tengan en el plasma de su sangre anticuerpos, lo cual podría ser utilizado para el correspondiente tratamiento de pacientes que tengan COVID-19.

Candidatos

Laura Jones, responsable del Banco de Sangre, explicó que a nivel mundial existen estudios mediante los cuales se “documenta que los pacientes con coronavirus pueden prevenir la evolución del cuadro transfundiéndose plasma de convalecientes”.

Precisó que los candidatos a donar son “quienes han padecido la enfermedad y que hayan pasado 14 días desde la finalización de los síntomas. Para incluir al donante en el protocolo necesitamos que firme un consentimiento”.

La profesional detalló que es necesario “cumplir con todos los requisitos habituales de la donación, es decir pesar más de 50 kilógramos, no haber tenido cirugías en el último año, no tener conductas de riesgo sexuales o que impliquen una infección, por ejemplo”.

“La persona que se anote en el protocolo para donar debe tener una buena red venosa. El procedimiento es más largo que una donación habitual. Lo hacemos por un método mecánico y dura una hora. Es muy bien tolerado por el donante”, amplió.

Jones añadió que “las mujeres que hayan tenido más de un evento obstétrico, embarazo o aborto, ya no pueden donar. Esto hace que del total de los pacientes recuperados de Covid-19, nos quede un porcentaje reducido. Hay que cumplir con todos los requisitos”.

Por otro lado, informó que los vecinos recuperados de la enfermedad y que luego también se hayan vacunado “deben esperar 14 días” luego de aplicada la vacunación para hacer la donación del plasma.

Por último, avisó que el Banco de Sangre del Hospital Zonal atiende vía WhatsApp y por llamada telefónica al número 2945 – 547305. “Hay un técnico de guardia que recibe los mensajes”, amplió.