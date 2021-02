En Chubut, la presencialidad en las aulas no está garantizada

El secretario general de ATECh, Santiago Goodman, se refirió al eventual comienzo de clases y las implicancias de las negociaciones entre los gremios que nuclean a los trabajadores estatales y el Gobierno Provincial.

En diálogo con AzM Radio, advirtió que «la ministra Perata, dice que vamos a ser convocados a una mesa de diálogo y así lo esperamos, ya que fuimos los primeros en solicitarla desde el año pasado y formalmente el 12 de enero, justamente para resolver la problemática salarial». La convocatoria llegó horas después de la entrevista periodística con Goodman.

La reunión tendrá lugar el viernes 19 de febrero a las 08:00 horas, en la Secretaría de Trabajo con sede en Rawson. Siguiendo las normas de bioseguridad dispuestas por las carteras de Salud nacional y provincial, solo podrá ingresar un representante por entidad gremial.

Mediante nota de convocatoria, se citó a los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech); del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed); del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop); de la Unión Docentes Argentinos (UDA); de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de la Administración Pública (Soyeap); de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Infraestructura

Asimismo, Goodman expuso que «lo de infraestructura está encaminado, lo que no significa que esté culminado; hay un 25% de modificaciones, arreglos y situaciones que fueron atendidas y no las podemos desconocer» y agregó que «las partidas que llegaron a las escuelas no alcanzan y la situación salarial no es menor, donde el Gobierno pretende decir que hay ‘un protocolo que está aprobado’, el cual habrá sido aprobado en alguna reunión con la ministra Perata y el ministro (de Salud provincial, Fabián) Puratich; sin embargo, en el Consejo Asesor, donde discutimos en 12 reuniones diferentes situaciones, (el protocolo) no ha sido aprobado por ninguno de los ocho sindicatos que estamos adentro».

«En ningún momento nos dejamos estar», planteó Goodman en relación al posicionamiento de los gremios, y consultado sobre la acuciante situación de los estudiantes chubutenses, que no han tenido un Ciclo Lectivo regular en los últimos tres años, aclaró: «Nosotros sí queremos hablar de educación. La ministra ha mentido descaradamente a la sociedad diciéndole que el 80% de los y las estudiantes de Chubut estuvo con conectividad».