En Chubut hay casi 20 mil inscriptos para la vacuna del Covid-19

En menos de una semana, un total de 19710 personas de Chubut se registraron como aspirantes a la vacuna contra el Covid-19. Se trata de un registro habilitado por el gobierno provincial y desde su lanzamiento, vacunate.chubut.gov.ar sigue sumando interesados. La modalidad de registro es muy sencilla y solo se requieren datos personales mínimos.

Entre los datos que se solicitados se debe indicar si se trata de una persona de riesgo, trabajadores de la salud, de seguridad o docentes. La inscripción no garantiza la inmediata aplicación de la vacuna, y no implica tampoco la reserva de un turno futuro para la colocación de la misma, sino que es simplemente para tener un registro de quiénes son las personas con voluntad de ser vacunadas.

Como la vacuna no es obligatoria y las dosis irán llegando de manera paulatina, ya sea la Sputnik-V que es la que ya se está aplicando en el país, u otras que se vayan habilitando para ser aplicadas.

Grupos de riesgo

En varias ocasiones las autoridades de Chubut han indicado que, tras vacunar al personal de Salud, se procederá a vacunar al personal de la Seguridad Pública y luego a los docentes. Asimismo, días pasados se confirmó que también se priorizará a los grupos de riesgo comenzando con la inmunización de personas mayores de 70 años y no de 60 como estaba planificado originalmente.

En cuanto a las vacunas que se están aplicando, se continúa con el personal de salud de la primera línea de atención que ya ha accedido a la segunda dosis de la Sputnik-V, tanto del sector público como privado.

Grupos de riesgo en marzo

Este fin de semana, el presidente Alberto Fernández confirmó que la idea es tener vacunados en marzo al personal de salud, de las fuerzas de seguridad, los docentes y los mayores de 60 años.

Fernández consideró que hubo «una demora» en las previsiones que había hecho Rusia respecto a las vacunas, pero remarcó que es un problema que existe en todo el mundo.

«Hubo claramente una demora en las previsiones que había hecho Rusia, que a esta altura debería haber entregado 10 millones de vacunas», indicó Fernández y añadió: «La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración, porque parece que en la producción de vacunas hay que hacer como una escalada en la producción».

Por otra parte, confirmó que «los cálculos dan cuenta de que después del 15 de febrero todo se normalizará». «Yo confío que sea así. En unos días estaremos recibiendo más vacunas de Rusia y vacunas de AstraZeneca, que nos está adelantando parte de lo que se habían comprometido a entregar en febrero», expresó el mandatario.

«Sigo con la idea de que podamos recibir las vacunas de acá el 31 de marzo, que Rusia se comprometió a entregar, y acelerar la vacunación al máximo, porque la propuesta y la idea que yo tenía era contar con ellas para vacunar a los 13 millones de personas que están en situación de riesgo», dijo el primer mandatario.