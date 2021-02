El Prosate necesita incorporar más médicos de cabecera

Hace algunos días, desde el Consejo de Adultos Mayores de Puerto Madryn manifestaron su preocupación por los inconvenientes que los abuelos y abuelas deben sortear a la hora de concurrir al Prosate, que tienen que ver principalmente con las largas esperas, la falta de turnos y la escasez de médicos de cabecera. Ante esta situación, El Diario dialogó con la delegada local del PAMI, Fernanda De Bartolo, quien explicó de qué manera se está trabajando desde ese organismo para poder solucionar estos problemas. «Tanto con el Prosate como con el resto de nuestros prestadores estamos en un trabajo conjunto viendo de qué manera podemos solucionar estas demandas que tienen nuestros afiliados y afiliadas. La semana pasada estuve reunida con el coordinador del Prosate de Madryn y explicó que, si bien no cuentan con el personal administrativo y médico para cubrir la demanda, los turnos se están dando de manera espaciada por esta situación de pandemia y estamos viendo que, con los dos teléfonos nuevos que adquirió el Prosate, la demanda está siendo compensada por Whatsapp».

Falta poco

De Bartolo aseguró que sí están necesitando incorporar algunos médicos de cabecera «para poder cubrir a aquéllos afiliados que aún no lo tienen, aunque la atención se hace por médicos de demanda». Para ello, en los próximos días la titular del PAMI mantendrá un encuentro con el coordinador provincial del Prosate para resolver este tema. Yendo a los números propiamente dichos, Fernanda De Bartolo explicó que, en la zona, PAMI cuenta con diez mil afiliados y que calculan que con 34 médicos de cabecera estarían cubriendo la totalidad de la demanda: «Ahora tenemos 32, no estamos tan mal, pero es obligación cubrir a nuestros afiliados que todavía no tienen médico de cabecera».

En cuanto a la situación del PAMI en general en la zona, la delegada contó: «Como toda obra social, la atención de los médicos es espaciada porque no podemos tener a mucha gente junta, sobre todo a nuestros mayores. Pero estamos pudiendo dar respuesta en la medida que se vaya necesitando».