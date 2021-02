El Maitén: Piden encarcelar a condenado por violación pero el juicio fue declarado «nulo»

La comunidad de El Maitén se congregará este miércoles, a las 12 horas, en la Plaza Los Inmigrantes, para pedir que un condenado por el abuso sexual de una menor sea encarcelado.

Días atrás, la Justicia notificó a la víctima, que hoy tiene 28 años, que la causa había sido catalogada como «nula» por no haber cumplido con los plazos administrativos a raíz de la pandemia de Covid-19.

En diálogo con AzM Radio, la prima de la víctima explicó que «los jueces que dan ‘nulo’ el juicio no son los que nos escucharon, son tres que están sentados en Rawson, ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y dicen que ‘porque pasaron más de 10 días, la sentencia se da de baja'» y reflexionó que «tratamos de entender la situación y no lo logramos; tres jueces declararon culpable a este hombre y es terrible que, por cuestión de días, den nulo un juicio por una violación (a una niña) de 6 años, es muy grave y la Justicia es poca, no hay».

La víctima «no logra entender y yo sé que, realmente, a ella le afecta», planteó la tía de la joven, sumando a ello que «no podemos permitir que ella vuelva a revivir todo nuevamente, no es fácil; tuvimos un fiscal excepcional, mucha gente que nos acompañó, psicólogos, profesionales de Asistencia a la Víctima, y de repente estaba todo bien y sabíamos que él iba a pagar todo el daño que había hecho, y vinieron tres jueces que están sentados en Rawson y dieron un fallo que no comprendemos».

«Vamos a luchar hasta el final, no vamos a permitir que nos vengan a cortar las alas y menos a mi prima».