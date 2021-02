Demandan la urgente reparación de la Escuela 713 de Esquel

A pocas semanas de un hipotético comienzo de clases, la infraestructura educativa en Chubut continúa siendo otro de los obstáculos para que el ciclo lectivo pueda desarrollarse con cierta normalidad. Claudio Ferrero, director de la Escuela 713 de Esquel, aseguró que la institución, a nivel edilicio «está exactamente igual que en diciembre del año pasado. Lo que sí se hizo fue desmalezar pero se hizo cargo el Municipio a través de un programa en el que se destinaron 300 mil pesos para trabajos menores. De la lista de trabajos que venimos planteando en la Delegación Administrativa y en Obras Públicas no se realizó nada».

Sin calefacción

A la hora de enumerar los problemas edilicios, el directivo indicó: «La escuela tiene cuatro problemas serios: por un lado, medio colegio está sin calefacción, así que en el invierno vamos a volver a tener problemas. Otro inconveniente serio es la instalación eléctrica, la escuela fue creciendo, se fueron agregando aulas y tenemos problemas eléctricos bastante seguidos. Otro problema son los techos, hay goteras en varios sectores y hay cielos rasos que no se han arreglado. Además, necesitamos la construcción de un sector específico para los talleres de la tecnicatura, que por el momento se están dando en aulas reacondicionadas».

20 años igual

Como muestra de la situación que atraviesa este colegio cordillerano, Ferrero resaltó que «la escuela fue entregada en el año 2000 sin ninguna barra antipánico, de hecho, la escuela no tiene el final de obra porque el Municipio no lo firma porque hay detalles que no lo permiten. Un edificio público no puede no tener barra antipánico». El director reconoció que «si yo me abstuviera a lo estricto y legal diría que las clases no pueden comenzar, pero hace 20 años que estamos funcionando así». Finalmente, Claudio Ferrero se lamentó: «Todo esto ocurre a riesgo del director de turno que decide poner la cabeza en la boca del león para que los chicos no pierdan clases y no tener problemas con la comunidad».