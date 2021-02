Comienza la Copa Argentina de Beach Handball

El beach handball ha llegado a copar la ciudad de Puerto Madryn, con la realización de la Clínica de esta disciplina dictada por la jugadora de la Selección Argentina, Florencia Ibarra.

Asimismo, este jueves se desarrolló la conferencia de prensa de lanzamiento de la Copa Argentina que se disputará desde este viernes hasta el domingo en el Parador N°5 del Boulevard Brown.

Exitosa clínica de Flor Ibarra al “semillero” del beach portuario

El Diario Web presenció los primeros movimientos de la Clínica de Beach handball dictada por la jugadora de la Selección Argentina de esta disciplina, Florencia Ibarra, dándose de esta manera, el puntapié inicial a unos cuatro días a pleno deporte.

En dialogo con nuestro medio, Ibarra explicó acerca de la capacitación que “desde mi experiencia, antes el beach handball es como que estaba destinado únicamente para los mayores. Con el paso del tiempo y gracias a los logros de las chicas en los JJOO de la Juventud en Buenos Aires, se hizo más conocido, más amplio”, valorando que “abarca a edades menores que es lo positivo, porque a uno cuando es grande la cuesta más arrancar. Cuando sos chico, es más sencillo para el aprendizaje”.

Florencia, realiza este tipo de Clínicas en distintos puntos del país, donde comparte sus conocimientos a entrenadores, jugadores y jugadoras: “donde se puede, estamos dando una mano, enseñando lo aprendido, para que seamos cada vez los practicantes. Para seguir creciendo en el deporte que tanto me ha dado. Es muy divertido. A nivel cultural prima el fair play, eso me encanta”.

La jugadora de Selección, consultada al respecto de cuáles son los principales fundamentos que se comparten a los principiantes deportistas del beach handball, aseguró que “en realidad lo más importante de este deporte es el giro, es lo más difícil, es lo que todos los chicos quieren hacer. Es lo más divertido. Eso es lo más destacado de la disciplina. Pero seguro voy a encontrarme con chicos que tienen más aceitado eso y nos vamos a ir entiendo en cuestiones de técnica y táctica. Si bien el fly está bueno, a los chicos lo que más les gusta es el giro”.

Refuerzo de lujo para Arena Madryn en la Copa Argentina

En cuanto a lo personal, Florencia Ibarra comentó que es jugadora en modalidad indoor del Club SIDECO, uno de los más importantes de esta disciplina en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la modalidad beach, espera por el desarrollo. Asimismo, destaca que le gustaría ser entrenadora cuando se dé la posibilidad: “todavía no soy entrenadora porque en Buenos Aires no hay beach handball a nivel clubes. Si hay varias canchas pero no están utilizadas mucho. Al no haber competencia se piensa en que todavía falta para eso. Pero el día de mañana me gustaría ser entrenadora, soy Profesora de Educación Física. Por ahí sigo jugando”. En esta edición de la Copa Argentina, Florencia Ibarra será el refuerzo de lujo del equipo local, Arena Madryn.

Por esto, tras la capacitación dictada a niños y niñas de diversa edades en Puerto Madryn en la mañana del jueves, Florencia Ibarra se alista e invita a todos los interesados en disfrutar de un fin de semana a puro beach handball: “a partir de mañana empezamos a jugar, empieza temprano. Viernes, sábado y domingo jugando. Será un evento hermoso para todo quien quiera acercarse y compartirlo con nosotros”.

Para este viernes, la actividad está programada para desde las 9 horas; aunque la organización aguardará hasta minutos antes de ese horario, pensando en lo que ocurra con el temporal de viento y lluvia pronosticados y evaluando los efectos que pueda provocar previo o durante los encuentros.

La presentación

Este jueves en la mañana, se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento de la Copa Argentina de Beach Handball, el cual se llevará a cabo en la ciudad de puerto Madryn desde este viernes y durante sábado y domingo.

El acto de apertura se realizó en el hotel Rayentray y, además del Jefe Comunal, estuvieron presentes el subsecretario de Deportes de la Nación, Daniel Díaz; la directora nacional de Políticas de Género en el Deporte del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Guillermina Gordoa; el presidente de la Comisión de Beach Handball de la Confederación Argentina de Handball, Juan Manuel de Armas; el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González; el secretario de Turismo, Marcos Grosso; el subsecretario de Deportes, Gustavo Di Módica; funcionarios; concejales y referentes de distintos sectores.

La competencia fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, la Confederación Argentina de Handball y la Federación Chubutense de Balonmano.

El evento tendrá lugar en el frente costero de la ciudad, en el parador Sara, ubicado en la bajada 5.

Serán parte de la Copa, 16 equipos masculinos y 15 femeninos que competirán por el título argentino de Beach Handball en la arena madrynense, durante tres jornadas que comenzarán a las 9 horas los dos primeros días y el domingo a las 8, para finalizar con los juegos decisivos alrededor de las 15.

Participantes de ocho provincias de nuestro país se medirán en las playas de la localidad balnearia de Puerto Madryn, en búsqueda del cetro nacional que hasta hoy está en manos de IFES de Neuquén, campeón por duplicado de la Copa Argentina de Beach Handball Viedma 2020.