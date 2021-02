Este viernes, comenzó a disputarse la Copa Argentina de Beach Handball, certamen que hasta el domingo podrá disfrutarse en las arenas de la ciudad de Puerto Madryn.

Bajo la organización de la Secretaria de cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad local junto con la Federación Chubutense de Balonmano y la Confederación Argentina de Handball, se desarrolla este certamen con 31 equipos participantes entre rama femenina y masculina.

Copa en juego en la playa madrynense

Con la participación de 16 equipos en la rama masculina y 15 en la femenina, desde ayer viernes, se disputa la Copa Argentina de Beach handball, certamen organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn en conjunto con la Federación Chubutense de Balonmano y la Confederación Argentina de handball.

Ocho provincias estarán representadas en un torneo que tendrá participación de varios atletas de la Selección Argentina como Gisella Bonomi, Fiorella Corimberto, Lucila Balsas, Nahuel Baptista y Nicolás Millet; además del chubutense Francisco Rossetto que integra el equipo de Vilo, quien a la vez estará acompañado por su pareja y también jugadora de la Selección Argentina Indoor, Macarena Sans.

Además, vale destacar que la jugadora de Selección Argentina, ex capitana, Florencia Ibarra, forma parte del equipo local, Arena Madryn en la rama femenina, que tiene como entrenadora a la portuaria Tamara Quiroga. En el caso de Quiroga, por cuestiones reglamentarias difíciles de comprender, el club dueño de su pase, Grilli, le impidió a ella como a otras compañeras, jugar para Arena Madryn.

Con TV

Por segundo año consecutivo y como viene sucediendo en los últimos años con el handball, DeporTv televisará los encuentros de cuartos de final del sábado y las finales del domingo.

Será la segunda edición del torneo argentino más importante de la modalidad a nivel clubes tras el debut en las playas de Viedma durante el verano del 2020. Por cuestiones sanitarias generadas por el COVID-19, el Circuito Argentino de Beach Handball se llevará a cabo en un torneo único denominado Copa Argentina, sin etapas clasificatorias.

Los neuquinos vienen a defender el titulo

En Puerto Madryn, el IFES de Neuquén defenderá títulos obtenidos en ambas ramas en la edición 2020.

Beach Handball – Copa Argentina

Programación sábado

Fem- Goliat Vs Independiente Tw – 9:00

Fem – Panteras Patagones Vs Mun. Viedma – 9:00

Masc – Sol De Mayo Vs Panteras Patagones – 9:00

Masc – Muzio Vs Balonmano Las Heras – 9:50

Fem – Arena Madryn Vs Cumehue – 9:50

Fem – Club Rio Grande Vs Cef 26 – 9:50

Masc – Goliat Vs Cef 26 – 10:40

Masc – Vial San Juan Vs Trapem – 10:40

Fem – Ifes Vs Tunkelele Pico Truncado – 10:40

Fem – Ucasal Vs Asoc. Viedmense – 11:30

Masc – Abc Vs Cepef – 11:30

Masc – Pico Truncado Vs Independiente Nqn – 11:30

Masc – Ifes Vs Vilo – 12:20

Masc – Grilli Vs Arena Madryn – 12:20

Fem – Esc. Mun. Huergo Vs Panteras Patagones – 12:20

Fem – Independiente Tw Vs Mun. Viedma – 13:10

Fem – Abc Vs Club Rio Grande – 13:10

Fem – Cumehue Vs Cef 26 – 13:10

Fem – Peñaflor San Juan Vs Ucasal – 14:00

Fem – Tunkelele Pico Truncado Vs Asoc. Viedmense – 14:00

Cuartos de Final – Desde 15 horas