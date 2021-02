Choferes de transporte Bahía temen por sus fuentes laborales

Concejales de Rawson recibieron este martes la visita de unos treinta choferes de la empresa de Transportes Bahía SRL, preocupados por la continuidad de sus puestos de trabajo dentro de la firma que presta el recorrido urbano.

Encabezados por el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley la nutrida comitiva de trabajadores fue atendida por los ediles, Federico Figueroa; Sandro Fullone, Anahí Olivera y Norma Medina de Arriba Rawson y Germán Gusella por Amanecer Rawsense.

Los choferes explicaron la situación que atraviesan, la incertidumbre que padecen sobre la continuidad de la firma de transporte y a partir de allí su preocupación por sus puestos de trabajo.

Los concejales dijeron conocer la delicada situación, heredada de la anterior gestión que dejo de pagar los subsidios de manera unilateral colocando a la transportista al borde de sus posibilidades.

En particular los concejales Figueroa y Olivera se refirieron a su participación en una mesa de trabajo que se conformó el año pasado luego que se declarara la emergencia en el transporte. Dicha comisión en la que participan representantes de la empresa, autoridades del Poder Ejecutivo y los ediles mencionados, se analiza la estructura de costos para establecer el alcance no solo de la tarifa, sino también del subsidio que corresponde y las diferentes particularidades sobre el funcionamiento del servicio.

Por su parte los choferes dijeron comprender esas explicaciones, pero dejaron en claro que su situación es de extrema urgencia y específicamente lo que más los angustia es no tener garantías sobre la continuidad del servicio, por supuestas expresiones de la empresa transportista respecto de pedir su propia quiebra.

En tanto los concejales asumieron el compromiso de acompañar todo tipo de gestiones para garantizar la continuidad de tales puestos de trabajo, señalaron que se aguarda una reunión que podría ser crucial con autoridades del gobierno provincial para resolver el tema del subsidio.