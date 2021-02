Bomberos de Madryn seguirán recibiendo subsidio municipal para combustible

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, mantuvo una reunión con las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn en el que ratificó el respaldo del Municipio para con la institución mediante la renovación del convenio a través del cual el Ejecutivo entrega subsidios al cuerpo para la compra de combustible. Específicamente, se trata de un aporte no reintegrable y que se realizará de manera periódica cada 30 días. Además del Jefe Comunal, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Martín Ebene, y Gastón Alcucero, Pablo García y Marcelo do Pazo por parte de la entidad bomberil.

Al respecto, Sastre manifestó: “El compromiso con los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad sigue siendo el mismo y continuaremos trabajando junto a ellos para acompañarlos en todo lo que necesiten y que esté dentro de nuestras posibilidades. Hoy acordamos la readecuación del convenio a través del cual el Municipio entrega subsidios no reintegrables a la Asociación de Puerto Madryn para que puedan hacer frente a la compra de combustible. Esta readecuación era necesaria y rápidamente pudimos acordar un nuevo contrato con las autoridades del cuartel”, apuntó el Jefe Comunal.

Continuidad

En esta misma línea, el intendente sostuvo: “Seguimos redoblando esfuerzos y ratificamos nuestro acompañamiento hacia los Bomberos Voluntarios durante los 365 días del año, no queremos solo acordarnos de ellos cuando ocurren situaciones no deseadas. Tenemos que trabajar en la misma sintonía para que puedan contar con los insumos y las herramientas necesarias constantemente”.

Entre los fundamentos del nuevo convenio se precisó que la Asociación de Bomberos Voluntarios tiene como misión la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección de vidas o bienes que resulten agredidos ante siniestros de origen natural, accidental o intencional. Por esto, desde el cuartel se solicitó la colaboración del Municipio, quien dejó expresada la intención de continuar apoyando a la Asociación.