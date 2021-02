Argentina cayó por la mínima ante Canadá

En la 2° Fecha de la Copa She Believes que se juega en Orlando, Estados Unidos, la Selección Argentina Femenina de fútbol, cayó por 1 a 0 ante Canadá.

Las dirigidas por Carlos Borello cumplieron una muy buena actuación, más aun desde lo defensivo, pero no alcanzó para conseguir la igualdad. El miércoles, cerrarán la competencia midiéndose ante las campeonas mundiales en Francia 2019, las estadounidenses.

Caída ante Canadá y ahora a pensar en EEUU

La Selección Argentina jugó un brillante partido defensivo, pero no le alcanzó para rescatar un punto frente a Canadá: el gol de Sarah Stratigakis significó la victoria de las canadienses.

A pesar de los duros desafíos que plantea la Copa SheBelieves, la Selección Femenina Argentina continúa demostrando que está a la altura de las circunstancias. Dejando atrás una dura derrota frente a Brasil, las futbolistas nacionales salieron a la cancha con energías renovadas, dejaron todo en el terreno de juego pero no terminó alcanzando: Canadá se robó el triunfo por 1 a 0 con un gol en el tiempo de descuento.

Con claras diferencias en el planteo táctico a comparación del encuentro debut, las dirigidas por Carlos Borrello se replegaron, con éxito, en su propia mitad desde el silbatazo inicial. Dejando jugar a las futbolistas creativas del combinado local, la albiceleste disfrutó de momentos brillantes en los que neutralizó cualquier intención de ataque con dos bloques defensivos bien definidos y organizados.

Sin embargo, las diferencias físicas y técnicas les permitieron a las jugadoras canadienses llegar con peligro al arco defendido por Laurina Oliveros: el tridente ofensivo liderado por Nichelle Prince, Adriana Leon y Janine Beckie desperdició numerosas ocasiones para abrir el marcador antes de alcanzar el descanso con un empate sin goles.

El arranque del segundo tiempo presentó a una Selección Argentina con mayor impronta en el último tercio norteamericano. La presión constante de las delanteras argentinas le permitió a Soledad Jaimes tener dos oportunidades claras de gol, pero la delantera no supo capitalizar. Un disparo de larga distancia, con el arco vacío tras un mal despeje de la arquera rival, y otro cabezazo en la puerta del área chica fueron las dos jugadas más claras para nuestro equipo nacional.

Todas estas instancias desperdiciadas le terminaron costando caro a la plantilla de Borrello que aguantó hasta los segundos finales del duelo. A los 90’+1’, y tras una serie de rebotes en el área, Sarah Stratigakis se vistió de héroe para las canadienses al establecer el 1 a 0 definitivo con una carambola que dejó sin respuestas a Oliveros.

Argentina ahora descansará y se preparará para el próximo compromiso, el del venidero miércoles ante Estados Unidos, el seleccionado bicampeón mundial en 2015 y 2019.

Ante las estadounidenses, las argentinas jugarán el miércoles 24 desde las 21:00 horas, cerrando de esta forma su participación histórica en la Copa SheBelieves.