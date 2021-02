«Apagá el fuego»: Increpan en la Comarca Andina a sujeto que inició una fogata

Una particular situación ocurrió en un sector de la Comarca Andina este domingo por la mañana, luego de que un sujeto fuera increpado por lugareños mientras realizaba una fogata en un sitio agreste.

Al respecto, una vecina de nombre Estefanía difundió el video de lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook y precisó que el hecho tuvo lugar en la bajada del río Blanco-Motoco en Lago Puelo, a muy pocos kilómetros del incendio que ya lleva 14 días desde su inicio y 10 mil hectáreas consumidas por las llamas.

«Vimos a dos personas que se encontraban haciendo fuego dónde no se puede ya que es una zona extremadamente agreste, además de que está prohibido. Con una chica que se encontraba allí les empezamos a decir que lo apaguen. No solo nos dijeron que no, sino que nos ‘ninguneaban’ con actitud superadora», relató la mujer.

«Entonces», agregó, «decidimos acercarnos y empezar a filmar, por lo que intentaron ahuyentarnos agrediéndonos verbalmente, tirando piedras y amenazando con pegarnos; para ese entonces, ya habíamos llamado a la Policia, que por cierto, nunca llegó».

Por otra parte, Estefanía comentó que «decidimos dar aviso a la familia de la comunidad mapuche Motoco-Cárdenas, que se encuentra a pocos metros en el camping Rincón del Motoco. Tuvo que acercarse Bruno, de la familia Motoco, para lograr que lo apagaran, pero siguieron por el camino agreste con una actitud de la cual no sabemos si prendieron (fuego) en otro lado».

Sobre esto último, la vecina reflexionó: «Indigna, también, ver cómo varias personas, turistas y no, que se encontraban disfrutando del río Blanco y prescenciaban la situación, primero que estaban prendiendo fuego, y luego que nos quisieron pegar, ‘ni se mosquearon’, no hicieron nada, ni se sumaron al reclamo de que apagaran las llamas. Nos gusta disfrutar de la belleza de la naturaleza, pero cuando vemos que están haciendo fuego y en un momento tan sensible para la zona, hacemos como si nada, esa sensación también nos quedó. Mucho ‘hashtag’, Instagram y filtros para foto, pero muy poca conciencia del lugar y momento en el que estamos».