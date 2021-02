AFO celebró su aniversario con cancha nueva

Este viernes, el Club Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn, realizó la inauguración de su nuevo espacio para la práctica deportiva: su cancha de césped de futbol 8, acompañado por instalaciones como ser vestuarios, baños y salón buffet.

El evento, que coincidió con un nuevo Aniversario de la fundación de la institución “Azulgrana”, contó con la presencia de sus autoridades como ser el presidente Luis Díaz, como así también el intendente madrynense Gustavo Sastre y miembros del gabinete.

Cancha e instalaciones, a estrenar en AFO

En la mañana del viernes, el Club Alianza Fontana Oeste, en su aniversario N°31, hizo inauguración de su nuevo Polideportivo, denominado “Don Anselmo Ortega” y ubicado en las calles Avenida Gales y Santa Fé.

El evento, estuvo comandado por el presidente de la institución, Luis Díaz, y miembros de la Comisión Directiva que lo acompañan, entre ellos Miguel “Colo” Gómez, Tesorera; junto con el gran acompañamiento del intendente Gustavo Sastre y miembros de su gabinete.

Post corte de cintas, El Diario WEB habló con Luis Díaz y “Colo” Gómez, quienes compartieron sus emociones ante este nuevo paso en su historia: “habíamos pensado que no nos íbamos a emocionar mas después de inaugurar la cancha de futbol 11. Pero nos mentimos, cada vez que inauguramos algo, nos emociona, porque están presente los que están y los que no están. Queríamos rendirle homenaje a la gente que siempre está, y sobre todo, a la familia de Alianza. El homenaje al Colo, a Salomón Curiche. Para nosotros es un logro que ellos se emocionen y lo disfruten”.



A lo que agregó Gómez “estamos festejando el aniversario, la inauguración, la sorpresa que me dieron aponerle mi nombre al Estadio de Buenos Aires y Villarino, que no me la esperaba. Porque uno siempre le pone el corazón al club. Estamos muy felices, compartiendo con la familia”.

Además de la cancha de futbol 8, AFO presentó sus nuevas instalaciones, que detallan los dirigentes: “son vestuarios para darles más calidad a los chicos que juegan LIFA. Que tengan sus comodidades, para poder cambiarse. Fueron muchos años viniendo cambiados desde su casa o cambiarse en el auto. Ahora pueden venir con su bolso y cambiarse acá. Es darle un poco más de calidad a ellos” , indicó Gómez, a lo que agregó Luis Díaz que “también un salón para utilería, para guardar los elementos para la práctica del deporte”.

También, hay un espacio, que será utilizado como buffet, a servicio de los asistentes a la cancha, tanto a los encuentros de LIFA (cuando la actividad se reanude) como así también cuando sean alquiladas: “cuando pensamos en la cancha para los más chicos, pensamos en que sea una copia de la cancha grande, el hecho de juntar fondos a través de buffet y venta de entradas, todo eso generará recursos, porque cuando la gente se siente cómoda, comparte el recurso”.

Nuevos objetivos

Por último, el presidente Luis Díaz, no dejó de expresa que este camino no termina aquí, sino que hay nuevos proyectos y objetivos por concretar: “no pensamos solamente en lo deportivo, ya que nuestro norte es el crecimiento. Esto es un objetivo cumplido, un paso para lograr algo más grande que es un gimnasio, detrás de estos vestuarios”

“Es muy difícil, es un momento fácil pero sabemos del tesón de esta comisión para gestionar, para encontrarnos con funcionarios que colaboran, otras veces no. Pero cumpliendo nuestros objetivos. Porque no lo necesita solo Alianza, sino también toda la comunidad”, destacó.

Logros a fuerza de trabajo

Gómez, por su parte, valoró el acompañamiento de sus pares dirigentes, hinchas y ex jugadores que están a lo largo de sus años acompañando en las diversas situaciones: “es una lucha enorme, son tiempos difíciles, de tiempos difíciles sabemos. El club fue fundado en el año 90, hiperinflación, en plena crisis, y a pesar de todo pudimos crear una institución en ese tiempo. El camino nos ha dado esa enseñanza. Este lugar lleva el nombre de Anselmo Ortega, quien nos ha entesando alguna cosas, siempre hemos agarrado lo bueno de toda la gente que pasó por el club. Sabemos que no es una tarea fácil, a veces es muy complicado por los tiempos económicos y políticos, hay tropezamos, resbalones, pero nosotros siempre buscamos encontrar lo positivo”.

Destacando a la vez que “buscamos que el funcionario o empresario nos escuche y confíe. Traerlo al club para que vea lo que hacemos, para convencerlo, para que vea que todas las cosas que hemos conseguido a lo largo de estos años, está puesto acá, ene l club, hay mucho esfuerzo desde lo material, pero sobre todas las cosas, el esfuerzo de la gente que viene a colaborar. Eso no tiene precio. El valor huando y la calidad humana de cada obra que nosotros hacemos, es muy grande”.

Por último, Luis Díaz expresó que “estamos esperando que la pandemia nos deje desarrollar las actividades con las categorías más chicas, pero por lo pronto se pondrá en funcionamiento como alquiler. Cosa que siempre suma para reunir fondos. Pero esto está hecho realmente para los chicos y para los de toda la comunidad”.