Trelew: el Municipio brindó beneficios impositivos a prestadores turísticos

La Coordinación de Turismo dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas, se encuentra actualmente en una etapa de apertura turística a nivel nacional luego de un año que golpeó fuertemente al sector turístico. Pese a esto, el área municipal logró a través de la virtualidad concretar los talleres y capacitaciones que se tenían previstos para este 2020.

Además se logró que más de veinte prestadores turísticos de la ciudad accedan al beneficio de exención de impuestos. El acompañamiento municipal, provincial y nacional fue fundamental para contrarrestar la difícil situación que atraviesa el turismo local.

Lorena Duarte la responsable del área, señaló que Trelew se encuentra en una primera etapa de reapertura turística que se dio a nivel intercomarcal, donde el movimiento no fue como se esperaba pero de a poco avanza. Se espera una gran mejora en el mes de enero ya que el centro de informes recibió consultas de turistas nacionales con gran interés de vacacionar a la zona. Además, el área natural protegida de Punta Tombo no requiere de requisitos de ingreso, solo una entrada que se puede adquirir en el Centro Astronómico de Trelew de 9 a 15 horas, para evitar demoras en el ingreso. Esta modalidad comenzó junto con todos los protocolos para agilizar el ingreso a Tombo.

Más virtualidad

Recientemente, se inauguró la plataforma virtual de Turismo -Trelew.gov.ar/turismo-. Desde allí se podrá acceder a información institucional, protocolos elaborados por la cadena de valor turístico de la ciudad, material de descargas, promoción y difusión turística, e información sobre la APP “Trelew Turismo”. Respecto a esto, Duarte hizo hincapié en la capacidad del área en conjunto con el equipo municipal de adaptarse a una virtualidad aún mayor: “Fue un trabajo permanente, todo lo que se pudo hacer de manera virtual se hizo. Por ejemplo, propuestas como la ‘Jornada de Aves de Trelew’ que se realiza todos los años de manera presencial y no quisimos dejar de lado la oportunidad de llegar de manera virtual, concientizando a la gente del cuidado de ambiente y de las aves de la ciudad. La convocatoria fue muy bien recibida, obtuvimos más de 100 fotografías y no esperábamos ese número, así que muy contentos por las ganas de la gente”.

Además, se continuó con el taller de ‘Anfitriones Trelewenses’ que finalizó este mes y se hizo entrega de los certificados donde 35 personas se inscribieron y completaron los cupos en menos de dos horas. En este taller se busca que los jóvenes conozcan lugares que antes no conocían en Trelew y que transmitan este conocimiento con sus amigos y familiares. El próximo año la propuesta continuará y se retomará con la actividad ‘Conociendo a mi Ciudad’, destinada a niños y niñas de tercer grado en las escuelas.

Turismo en pandemia

«Si bien vengo trabajando hace muchísimos años en el área de desarrollo de proyecto, esto sucedió justo antes del inicio de la pandemia. Fue algo muy agradable que el Intendente pueda darle la oportunidad a un personal de tantos años dentro de la Oficina de Turismo. Y al poco tiempo de asumir, comenzó este gran desafío que fue enfrentar la pandemia; fue un año dificilísimo pero siempre nos propusimos acompañar al sector privado y llevar adelante proyectos en los que veníamos trabajando. El Turismo es una actividad generadora de ingresos, de empleo genuino, así que estaremos acompañando y trabajando para lograr su mejor funcionamiento», remarcó Lorena Duarte.