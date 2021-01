Tras cerrar el Torneo, los brownianos descansan

Ante San Martín de San Juan, que lo derrotó por 1 a 0 en el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown culminó con su participación en el presente Torneo de la Primera Nacional.

Post partido ante el equipo sanjuanino, protagonistas de “la Banda” dialogaron con El Diario Web, analizando el encuentro como así también el certamen en general. El plantel portuario inició un receso vacacional de 10 días, para regresar a los entrenos el 21 de enero en principio.

Bahamonde trajo su fútbol desde Esquel

El pasado domingo, Guillermo Brown completó su participación en el Torneo de Transición de la Primera Nacional, en lo que fue la 7° y última fecha de la Zona B del Ascenso 2, cayendo ante San Martin de San Juan.

Luego del encuentro, el plantel browniano fue licenciado con 10 días de receso vacacional, programado su vuelta a los trabajos el 21 de enero; para retomar los entrenamientos a modo pretemporada, de cara al venidero Torneo de la Primera Nacional.

El joven mediocampista Elvis Bahamonde, es oriundo de la ciudad de Esquel, pero desde su adolescencia, pasó a vestir la camiseta de Ferrocarril Oeste y tras quedar libre del equipo de Caballito, regresó a tierras cordilleranas.

Previo al inicio de la presente Temporada, recibió el llamado del DT browniano Marcelo Broggi, que confió en él, tras conocerlo de su paso por “El Verde” para incorporarse a “la Banda”.

Bahamonde habló con El Diario Web y analizó sus primeros minutos de juego como inicial en la categoría, días atrás ante Nueva Chicago: “entré muy nervioso porque es lo que uno siempre sueña de chico y llegó ese día. Por suerte pude debutar y hacer el gol. Después del partido tenía una satisfacción muy grande. Pero esto no queda ahí, porque hay que seguir trabajando y por más”.

Ante su buena performance ante “El Torito” , Broggi volvió a confiar en el esquelense, quien jugó ante San Martin; partido sobre el cual analizó: “tuvimos muchas oportunidades que no se dieron. Pero estoy contento con el equipo porque hicimos méritos para ganar. Rescato que somos un muy buen grupo, muy unido”.

Repasando su carrera futbolística, Elvis indicó que “hice Infantiles en Belgrano de Esquel, hasta los 15 años. Después me fui a Ferrocarril Oeste donde jugué 6°, 5°, 4° y Reserva. Y ahí quedé libre. A Marcelo (Broggi, DT de Brown) lo conozco desde que estaba él en el plantel profesional y yo subía a entrenar con ellos. Siempre veía a los chicos de Primera, como Brian Aquino y Leonel Álvarez”.

Consultado sobre su llegada a Brown, Bahamonde aseguró que “cuando me llamó Marcelo para venir a Brown sentí una emoción muy grande. Me quería venir cuanto antes desde Esquel. Cuando supe que estaban ellos estaba contento, porque uno los veía desde Juvenil y ahora poder compartir plantel con ellos es muy lindo, porque enseñan muchas cosas que por ahí estando en Inferiores uno no las vive. Son muchas cosas lindas las que se viven”.

El jovencito, destaca el acompañamiento de su familia, ahora más cerca en cuanto a kilómetros: “mi familia está en Esquel, siempre me bancan, me llaman, miran los partidos. Eso motiva mucho porque sabés que tu familia siempre te apoya”.

“Ahora a descansar y disfrutar del receso y después para volver con todo”, confesó, culminando al decir que “estamos bien. Ahora a arrancar de la mejor manera. El otro Torneo se arranca de 0, así que intentaremos terminar lo más alto posible”.

García, uno de los destacados del Torneo

El mediocampista central Cristian García, también habló con El Diario Web. Sobre el juego ante San Martín, declaró que “tuvimos situaciones que si hubiésemos concretado el partido hubiese sido totalmente diferente. Queda esa sensación amarga, peor hay que destacar las cosas positivas. Tuvimos demasiadas bajas. Los pibes que entraron les sirve mucho, sumar minutos y adaptarse a la categoría”.

Las últimas tres semanas, fueron especiales para el plantel browniano, ya que se dieron casos positivos de COVID -19 como así también algunos jugadores aislados por ser contacto estrecho que, luego de testeos y con resultados negativos, pudieron regresar a los entrenamientos. Sobre esto, García aseguró que “fue una situación nueva, extraña. Yo fui contacto estrecho, y no sabes si tenés el virus o no. Estás especulando si te aparece un síntoma o no. Por suerte nos testearon nuevamente y dimos negativo así que pudimos estar ante San Martin”.

El jugador, destacó a la vez el acompañamiento bridando a sus compañeros juveniles que debutaron en el juego ante Chicago, al decir que “desde las redes sociales siempre les bridamos apoyo y estuvimos con ellos. Confiando en ellos porque si están en el plantel, es por algo”.

En cuanto a su performance general en este Torneo, el ex CAI valoró que “mi balance en general es bueno. A mí me sirvió mucho, porque la pandemia nos atrasó el Torneo 6 meses, tuve la posibilidad de sumar la mayor cantidad de minutos. Así que lo tomo como un Torneo positivo”. Agregando que “me siento con mucha confianza, estoy muy cómodo, creo que pague derecho de piso, eso es muy importante. Se sentís importante al momento de disputar el partido”.

García, sabe que se vienen días de receso pero también destaca que se avizora la preparación para el próximo Torneo: “nos dieron 10 días de desasno. En unos días nos reincorporamos al club para realizar la nueva pretemporada”.

Consultado sobre lo que espera para el próximo certamen, indicó que “la idea es pelear desde el principio. Se armó un buen grupo. Creo que las aspiraciones serán altas”, cerrando con un mensaje a los hinchas brownianos “al hincha, es agradecerles ya que por más de que no pueden venir a la cancha, siempre se hacen notar. Siempre nos escriben a las redes sociales, hay gente que nos manda mensajes. Eso enorgullece mucho a uno”.