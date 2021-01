The Wild: La leyenda del Rock – Introducción

Introducción

Corría el año 1970 cuando irrumpen en el mercado discográfico mundial THE WILD, quizá la banda de rock más famosa y legendaria de todos los tiempos. Su comienzo fue tan oscuro e incierto como su final. Sus primeros pasos fueron dados en una perdida localidad del interior de la Argentina, pero muy pronto su histrionismo, su talento, su genialidad y mucho de suerte los llevaron, de una manera caótica, frenética, muy acelerada pero acompañados siempre por la Diosa Providencia, a triunfar en poco tiempo en el extranjero y acceder a los primeros puestos de los charts musicales de Inglaterra y EEUU, donde permanecieron más de 9 años, marcando un record mundial que aún hoy no fue quebrado por ninguna de las superstars que los antecedieron o los sucedieron. Su final, tan repentino como, en principio, inexplicable, ocurrido en el apogeo de sus carreras había sido, de alguna forma, tristemente anunciado por su estilo de vida irracional, alocado, plagado de peleas internas y externas, y por las múltiples denuncias, acusaciones y condenas por delitos sexuales, narcotráfico y atentados a la propiedad privada. Condenas recibidas tanto del lado de la justicia como, aún mucho peor, del lado de la sociedad. En este libro documental realizaremos un profundo recorrido por la carrera de THE WILD, la más legendaria banda de rock de todos los tiempos. Sexo, droga, rock and roll, delitos, violencia, celos, fama, rencores, amores, rock and roll, dinero, mujeres, hombres, canciones, fracasos, triunfos, rock and roll, peleas, calabozos y palacios, y más sexo, droga y rock and roll. Todo esto en unos pocos años de vida navegando en esta tormenta de éxtasis que los fue sumergiendo hasta ahogarlos en el océano de la locura.

Por Carlos Alberto Nacher

(Ilustración: Camila Bustos)

Continuará…