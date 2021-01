Sirenazo de los Bomberos de Rawson reclamando los fondos retenidos

Al son de las sirenas de las autobombas, los Bomberos Voluntarios de Rawson se movilizaron este miércoles hasta el Municipio capitalino y luego hicieron lo propio hasta el Concejo Deliberante para reclamar por la “retención indebida” de fondos de la denominada “tasa de bomberos” que recauda la Cooperativa Eléctrica, pero que hace meses no transfiere a la entidad.

Los Bomberos exigen a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto, y entregaron un petitorio expresando su preocupación por la gravedad de la situación. José Solís, presidente de la Asociación de Bomberos de Rawson confirmó que el secretario de Gobierno, Carlos Gazzera recibió el petitorio en representación del intendente Damián Biss que está fuera de la ciudad. “Nos recibió el petitorio y se comprometió a ponerse al frente del reclamo”, dijo Solís sobre la respuesta del funcionario municipal.

“Lo que establece el petitorio es que se regularice la situación y que la tasa se deposite de acuerdo a lo que establece la ordenanza. Hace dos meses que no recibimos nada”, dijo Solís quien encabezó la comitiva que desde el Municipio se trasladó al Concejo Deliberante donde fueron recibidos por los concejales capitalinos a quienes también transmitieron sus demandas.

Los concejales se comprometieron a exigir formalmente a las autoridades de la Cooperativa que explique porque se han producido demoras en el pago de los fondos que fueron retenidos a los vecinos de Rawson y no se depositaron en la cuenta de Bomberos.

Desde el cuerpo legislativo municipal aseguraron que “sin distinción de bloques, estamos acá en el Concejo Deliberante para exigir respuestas a la Cooperativa”, indicaron.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson piden que se cumpla con los términos de la Ordenanza vigente.