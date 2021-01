Seis meses de prisión para el joven que apuñaló a su expareja y a su propia hija

El juez penal de garantías Sergio Piñeda dictó este lunes la apertura de investigación preparatoria y dispuso la medida coercitiva para Alan César Guenuer, a quien investigan por el presunto intento de femicidio de su expareja y madre de sus dos hijas en el hecho que ocurrió el pasado viernes 1º de enero entre las 10 y 11 de la mañana en una vivienda del barrio Telefónicos de Trelew.

El magistrado también dictó una medida de prohibición de acercamiento hacia la familia del acusado, quienes no pueden tener contacto de ningún tipo ni con la víctima, quien aun se encuentra hospitalizada, ni con la familia de ésta.

Según el relato de la fiscal Carolina Marín, Guenuer llegó a la casa de su ex pareja Melisa Pereira – de la cual hace seis meses que está separado- con el objetivo de ver a sus hijas en el marco de un régimen de visitas.

La mujer habría advertido que se encontraba en estado de ebriedad y le habría impedido su ingreso, lo que dio motivo a una discusión y posterior agresión.

Siempre según la hipótesis de la fiscalía, en un intento por protegerse a ella y a sus hijas la mujer ingresó en una habitación, pero el acusado habría irrumpido en el lugar y habría iniciado el ataque con un cuchillo a su expareja, quien ese momento tenía en brazos a su pequeña hija de un año y medio.

Tras provocarle puntazos y cortes en las extremidades y el tórax, la agresión cesó cuando llegaron al lugar un tío de la mujer, su hermano y su padre.

Guenuer se escapó por los techos de viviendas linderas y a raíz de las lesiones sufridas la mujer se descompensó y debió ser operada en el hospital zonal por un neumotórax, en tanto que la pequeña hija de la pareja sufrió un corte en uno de sus dedos que fue certificado por personal médico.

La fiscalía sostuvo que de acuerdo a los testimonios recogidos por personal de la brigada de investigaciones entre familiares de la víctima, las agresiones ya habían ocurrido en un marco de pareja conflictiva, en la cual Guenuer manifestaba “desprecio por la condición de mujer” de Pereira, sometiéndola a una constante denigración, incluso delante de sus dos hijas.

La calificación legal escogida por la acusación fue de tentativa de homicidio doblemente agravado por la condición de pareja y haberse cometido en un contexto de violencia de género.

El hombre también le imputan las lesiones contra su hija de un año y medio, y en ese marco fue que se pidió la apertura de investigación y una medida de prisión preventiva hasta el fin de ese plazo.

Planteo de la querella

Los abogados Martín Castro y Rodrigo Miquelarena participaron en la audiencia con la pretensión de conformarse como querellantes en la causa, aunque el hecho de que la víctima del hecho se encuentre internada no ha permitido la formalización de ese paso.

Más allá de esa situación plantearon su adhesión a los pedidos de la fiscalía, aunque ese posicionamiento fue cuestionado por el defensor Abdon Manyauik, quien sostuvo que más allá de haberse presentado un escrito la opinión de sus colegas no debía ser tenida en cuenta.

Piden un tratamiento

Manyauik expuso ante el magistrado y puso en valor el hecho de que Guenuer se hubiera entregado en forma voluntaria horas después de ocurrido el hecho, al tiempo que destacó que se trata de una persona sin antecedentes penales.

El abogado defensor sostuvo que los peligros procesales no existen en este caso y afirmó que la fiscalía debía solicitar un tratamiento para su defendido y no la prisión preventiva, oponiéndose a la medida solicitada por la fiscal Marín.

Violencia desmedida

El juez Piñeda no hizo lugar a los planteos de la defensa y reiteró que no se está en presencia de un condenado, sino de una persona que está siendo investigada. En ese punto señaló que no se puede hablar de resocialización en esta etapa y saltearse todo el proceso.

En cuanto a la vigencia de los peligros procesales para dictar la medida de prisión preventiva, sostuvo que en el hecho se observa “una violencia desmedida en el autor, que provocó heridas de gravedad en la madre de sus hijos, en su ex esposa”.

Finalmente resolvió dictar la prisión preventiva por el plazo de seis meses para el imputado y una prohibición de acercamiento y contacto para sus familiares respecto a la víctima y su entorno por un lapso de tres meses.