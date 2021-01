Sastre sobre intervención en Servicoop: “Estamos en una situación que es probable”

Los trabajadores de Servicoop hoy se manifestaron por las calles de Puerto Madryn para reclamar por la situación económica y financiera que está atravesando la Cooperativa. Por su parte, el intendente Gustavo Sastre recibió a los empleados frente a la Municipalidad y volvió a manifestarse al respecto.

En primer lugar, el jefe comunal sostuvo que “los voy a acompañar. No es nada nuevo y durante todo este año fui el único que expresaba con qué nos íbamos a encontrar en un corto o mediano plazo. Lo que está empezando a vivir la Cooperativa es lo que yo venía diciendo desde hace mucho tiempo con la irresponsabilidad de la dirigencia que tuvo Servicoop durante los últimos años”.

Ante la posibilidad de que no se haga frente al pago de los haberes en tiempo y forma, Sastre dijo: “Han llevado al precipicio de una manera estrepitosa. Habían anunciado cuando quisieron llegar a Servicoop muchas medidas que no iban a afectar el bolsillo de la gente. Yo los he recibido no menos de cinco o seis veces a los directivos. Nos hemos puesto a disposición”.

No obstante, “muchas veces tuvieron ese grado de soberbia y hoy quieren salir a despegarse de la situación hablando de ahogo financiero. El ahogo lo generaron ellos y no quiero que ahora les generen el ahogo a los trabajadores propios de la Cooperativa ni a los vecinos de Puerto Madryn. Van a tener que dar y responder ante todos los vecinos y dar la cara del desastre que han hecho porque vamos a investigar hasta lo último los números de la Cooperativa, que es de todos los socios de Puerto Madryn”.

Al ser consultado sobre la alternativa de que se intervenga Servicoop, Sastre enfatizó: “Yo creo que hoy estamos en una situación que es probable. Pero lo primero que tenemos que hacer es poner manos a la obra y tratar de colaborar como quisimos hacerlo siempre y no lo permitieron, por ese grado de soberbia que mantuvieron desde el día que asumieron. Hay que tratar de salvarla, porque vamos a terminar sufriendo todos los madrynenses las consecuencias de este grupo de irresponsables que lo único que hicieron fue mentirles a los asociados para tratar de llegar a conducir los destinos de Servicoop”.