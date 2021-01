Sastre abrió las puertas de Casa de Gobierno y se espera lo mismo de Arcioni

Primero quitó las rejas de los alrededores de la Casa de Gobierno, abrió las puertas y finalmente recibió a los trabajadores de ATE que se movilizaron a Fontana 50. A Ricardo Sastre le bastaron menos de dos semanas para demostrar que una actitud más abierta para con los trabajadores estatales y la ciudadanía en general, permite un diálogo más fluido.

El pago de los sueldos en la fecha comprometida, y la decisión en cuanto a que los jubilados cobren antes sus salarios, fue un gesto valorado por los trabajadores, pero la frase que se repitió durante todo el fin de semana fue, “que distinta la actitud”, en clara alusión al modo de conducirse del vicegobernador Ricardo Sastre respecto del titular del Ejecutivo Mariano Arcioni.

De la reunión de la semana anterior en Casa de Gobierno, participaron representantes de todas las seccionales de ATE en Chubut, mientras decenas de manifestantes aguardaban respuestas. Sastre salió a saludar a los trabajadores e hizo un compromiso para una nueva reunión entre el Ejecutivo y ATE para los próximos días.

Ahora será el gobernador Mariano Arcioni cuando retome sus funciones quien tendrá que demostrar si es capaz de recibir a los gremios sin cita previa, y con agenda abierta, o volverán las prácticas burocráticas en que los estatales deberán esperar a que las autoridades de su gremio sean convocadas y con la agenda que le imponga el Gabinete Provincial.

Actuar distinto

La presidente del Centro de Jubilados de ATE, Hilda Fredes dijo que no es lo mismo Sastre que Arcioni, “y lamentablemente el lunes se va y volveremos a la misma situación con Arcioni”, dijo al remarcar que no hay que confundir las figuras que recién llegan al poder como Arcioni como si fueran los salvadores “porque si bien es nuevo en la política responde al sector dominante y está muy alejado del pueblo”.

Al igual que la dirigente jubilada, otros trabajadores que se movilizaron el jueves último a Casa de Gobierno en Rawson, pusieron en valor que el modo de conducirse de Ricardo Sastre respecto de la gente “marca una diferencia”, y “eso también impacta en el modo que uno se dirige a las autoridades”, advirtió otra jubilada que estaba en el lugar.

Esta semana regresa el gobernador Arcioni a tomar posesión de su cargo, y hay gran expectativa acerca de cómo impactará en su proceder los resultados obtenidos en las últimas dos semanas por parte de Ricardo Sastre no solo con los gremios, sino con el Poder Judicial e incluso intendentes que mantuvieron contacto con el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo.