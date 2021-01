Sarmiento no adhirió al decreto de la veda nocturna

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, anunció este lunes que la localidad no adherirá al último decreto provincial que restringe las actividades comerciales y el horario de circulación de personas.

En diáloco con FM La Diez, señaló que antes de tomar la decisión de sumarse a estas restricciones se aguardará el resultado que las mismas tienen en otras ciudades de la provincia.

El intendente de la ciudad de los lagos consideró que en Sarmiento las medidas más efectivas no se basan en imponer una prohibición a la circulación de personas, sino reforzar los controles policiales y de Guardia Urbana, reseña la Informativa Digital Sarmientina.

De todas maneras, mas allá de su voluntad de no adherir al decreto provincial, indicó que el Área de Asesoría Legal del Municipio se encuentra evaluando los alcances del Decreto Nacional y si es de cumplimiento efectivo dentro del ejido Municipal.