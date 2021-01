Recomendaciones frente a la presencia de lobos en la playa

La ciudad de Puerto Madryn, entre muchos de sus atractivos, tiene la posibilidad de disfrutar de la fauna y flora marina, especialmente por su cercanía a áreas naturales protegidas. Y es esta cercanía, justamente, la que a veces hace que esa misma fauna silvestre, se aproxime a las playas utilizadas por los vecinos y visitantes. Como es el caso de los últimos días, donde se pudo observar la presencia de lobos marinos de un pelo en distintos sectores, especialmente en playa Kaiser, al sur de Punta Cuevas.

Desde diversos organismos especializados, tanto públicos como privados hicieron notar que se trata de una situación normal del comportamiento reproductivo de esta especie y permanecerán así por varios días más.

Recomendaciones

En este sentido, desde la Dirección de Conservación de la Secretaría de Turismo detallaron las pautas que el visitante a las playas debe cumplir ante la presencia de animales que están en su hábitat natural por lo que la primera medida y fundamental es no acercarse a los animales.

Es importante destacar que, en el caso de lobos marinos, se encuentran en su temporada reproductiva, por lo que pueden ser agresivos si se los molesta. También es fundamental ante la presencia de estos animales en la costa, no cortarles la salida al mar, mantener la distancia prudencial, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar y respetar su espacio. Se puede colaborar en estas situaciones alejando a las personas y mascotas del animal.

De notar algún inconveniente con el animal que se encuentre en la playa, se solicita comunicarlo al 103 para que rápidamente se active el trabajo de la Red de Fauna Costera de la que los guardaparques municipales forman parte. Ante una situación de peligro para el animal, la Red de Fauna, da respuesta a estas situaciones que se repiten mucho en la ciudad e inmediaciones.

“A lo largo del año, suelen aparecer en las playas de nuestra costa, distintas especies de aves y mamíferos marinos. Esto se debe a que es su hábitat y a procesos naturales como migración, reproducción, alimentación, agotamiento o enfermedades. Pueden aparecer también heridos, enmallados, con sunchos en su cuello o cuerpo. No los toques, ni te acerques a los animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño, en lugar de ayudarlos se les ocasiona más estrés. Brinde respeto y aprenda a convivir con los animales de la zona”, explicaron.

Datos relevantes

Los lobos marinos de un pelo son carnívoros, la hembra puede llegar a pesar entre 120 y 170 kg. y los machos, casi la doblan en tamaño, pesando entre 300 y 350 kilos, además poseen una gran “melena” de pelo castaño rojizo en la cabeza, que lo distingue de la hembra (además del tamaño).

Se trata de una especie que vive en colonias y que forma harenes donde un macho se reúne y reproduce con muchas hembras. La temporada reproductiva ocurre de diciembre a febrero. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 5 años y los machos pueden sostener, defender un territorio y mantener un harén a los 9 años. Las hembras tienen una sola cría por año.

Se alimentan de una amplia gama de presas que incluye peces e invertebrados marinos (savorín, pulpo colorado, calamares y anchoíta). Su principal depredador es la orca.

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en el cono austral sudamericano y actualmente pueden encontrarse colonias en todo el Mar Argentino. Son destacables, en nuestra zona, los apostaderos del ANP Punta Loma y la lobería de Puerto Pirámides.

Dentro del marco normativo, Chubut protege al lobo marino a través de: la Ley XI-Nº10, de conservación de la fauna en todo el territorio provincial, Ley XVII-N°62 que prohíbe la captura de mamíferos marinos dentro de las aguas y costas jurisdiccionales de Chubut y la Ley XI N° 64 que prohíbe toda actividad de acercamiento y/o persecución de lobos marinos de un pelo, así como la navegación, natación y buceo con la misma en mar de jurisdicción provincial durante todo el año, sin la correspondiente autorización de la autoridad de aplicación, fijando además las pautas, principios y aspectos técnicos en relación a la prestación del servicio de buceo con lobos marinos con fines turísticos.