Rawson: Otro ciclista fue embestido en la ruta

En las inmediaciones de la rotonda de ingreso a Playa Unión, un vehículo atropelló a un ciclista que transitaba por la zona. Este último fue atendido por una ambulancia en el lugar y, según se determinó, se encontraba en buenas condiciones de salud, pese a haber sufrido algunas escoriaciones producto del accidente.

Personal policial acudió al lugar y se entrevistó con la víctima, como así también con el conductor del Toyota Corolla color blanco que protagonizó el siniestro vial.

Por su parte, uno de los ciclistas que acompañaba al hombre embestido explicó que «todas las mañanas venimos juntos, volvíamos por el costado de la ruta y (el auto) lo tocó con la parte de atrás», sumando a ello que «el auto venía haciendo zig-zag y, según dijo, había arena justo en la curva; pero venía muy rápido».

«El auto me pegó con la tapa del baúl, derrapó, pero estoy bien», aseguró la víctima, añadiendo que «venía fuerte, hizo un trompo y cuando le pegó al cemento me agarró».

«Falta control, los autos ni nos respetan y no les importa, si no hay controles esto no va a terminar más», aseguró.