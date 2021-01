Pases de factura

Tal lo anticipado, la reunión de Arcioni con su Gabinete resultó breve. Ante la escasa gestión gubernamental no se podía esperar mucho más. Según trascendió, no abundaron los elogios, e incluso hubo fuertes cruces entre algunos ministros. Mientras Mariano llamaba la atención de Perata que está en el ojo de la tormenta porque no puede garantizar el inicio del ciclo lectivo; Grazzini le cuestionó a Massoni que haya lanzado su campaña electoral en medio de la crítica situación que atraviesa la provincia. Al parecer, el “excapitán América”, ahora más popular como “capitán Piluso” fue cuestionado por sus pares no solo por su show electoralista, sino porque al parecer hay quienes opinan que durante las festividades hubo mucho control en Playa Unión, mientras en Trelew hacían la vista gorda. ¿Será que Massoni está queriendo sumar puntos en su territorio?.