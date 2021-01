Comercio: firmaron revisión del acuerdo paritario hasta marzo

Se suscribió un acuerdo por el período enero-marzo y establece un incremento de 7% cada mes hasta completar 21% al final del período.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron la revisión del acuerdo paritario 2020 para la actividad mercantil, realizada en virtud de la cláusula cuarta del convenio firmado en octubre del año pasado.



En concreto, las partes pactaron una asignación no remunerativa para enero, febrero y marzo de 2021, que completará un 21% a calcularse sobre el monto que arroja la suma del salario básico vigente para cada categoría en diciembre de 2020 y el monto otorgado para ese mes como cuota mensual de gratificación extraordinaria y por única vez en virtud de la cláusula segunda del citado acuerdo de 2020 ($5000). La asignación no remunerativa ahora pactada se abonará en tres cuotas mensuales y consecutivas del 7% cada una al salario básico vigente para cada categoría en diciembre de 2020. El monto correspondiente al mes de marzo de 2021 se incorporará a los básicos del mes de abril de 2021 por su valor nominal.



En otro orden, respecto de la cuota mensual de $5000 que integra la gratificación extraordinaria por única vez y de naturaleza excepcional (cláusula segunda del acuerdo colectivo firmado en octubre de 2020), prevaleció la postura de CAME. Dichas cuotas mantendrán su carácter no remunerativo durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021. Asimismo, se logró que la incorporación a los básicos fuera por su valor nominal y de manera progresiva, en dos cuotas: $2500 a partir del 1° de abril de 2021, y los $2500 restantes a partir del 1° de mayo de 2021.