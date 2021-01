Moira y Morena Miranda hicieron podio en el “Tria” riojano

Tras 11 meses de inactividad oficial por la pandemia, las comodorenses Moira y Morena Miranda brillaron en el Triatlón Arturo «Pipo» Ortega realizado en La Rioja.

Moira se quedó con el primer puesto, en tanto que su hermana ganó la categoría juvenil y fue tercera en la general.

Inicio del 2021 con logros para Moira Miranda

Con un tiempo de 1 hora 28 minutos Moira Miranda se quedó con el primer lugar en el Triatlón Arturo «Pipo» Ortega, que se llevó a cabo en La Rioja el fin de semana, con una modalidad diferente: 1200 metros de natación, 7K en pedestrismo, 28K en bicicleta y nuevamente 2K en pedestrismo.

La alegría fue doble, porque no sólo Moira logró el primer puesto, sino que también su hermana Morena Miranda ganó en categoría juvenil y fue tercera en la clasificación general.

«La verdad pensé que me iba a costar más. Estuvo duro por el terreno y el desnivel de la competencia, pero lo disfrute desde el comienzo así que no me resultó tan duro», sostuvo Moira Miranda, en comunicación telefónica con este medio desde Córdoba, lugar donde está radicada hace dos años y estudiando el profesorado de Educación Física, además de entrenar a las órdenes de Lucas Cocha.

Durante la cuarentena por la pandemia Covid-19, Moira contó que entrenó mayormente en bicicleta fija y acondicionamiento físico en su casa, hasta que en Córdoba se habilitaron nuevamente los deportes al aire libre. «Entrené mucho mejor que años anteriores, ya que al no cursar presencialmente, podía organizar mejor mis tiempos, entonces le dimos bastante importancia al entrenamiento, sin apresurar nada, sino buscando con mi entrenador objetivos a largo plazo. No tenía sentido buscar resultados a corto plazo o bajar marcas, sino más bien hacer un buen bloque de entrenamiento como base para las próximas carreras», explicó Moira, que se encuentra en su último año universitario.

Morena, también de gran actuación en Juveniles

Aprovechando el verano y el reinicio de competencias, su hermana Morena también se encuentra en Córdoba, y por su parte expresó: «La verdad que me re gustó la carrera, fue muy dura como dijo mi hermana, pero estuvo muy linda y había un paisaje hermoso».

Morena Miranda tiene 17 años, ya terminó el secundario y seguirá estudiando ingeniería química, pero en Comodoro Rivadavia. Se lleva 5 años con su hermana Moira, a quien considera su referente: «Es muy linda la experiencia de competir con ella. Yo la tengo a Moira como mi ídola, porque siempre trato de alcanzarla y seguir sus logros», añadió.

En tanto, Moira también se refirió a su hermana: «Estuvo muy lindo poder verla correr y que disfrute el mismo deporte que yo. Mi intención era que pueda venir a Córdoba, entrenar conmigo y a la vez estudiar, pero decidió quedarse en Comodoro. De todas formas espero que continúe haciendo Triatlón y cruzarnos en carreras, o aprovechar y poder entrenar juntas ya sea cuando yo vaya a Comodoro, o cuando ella venga acá», sostuvo Moira.

En cuanto a calendario, Moira únicamente tiene prevista una competencia este 7 de febrero en Mendoza, y el inicio del campeonato cordobés a fines de febrero (21). «Las competencias están confirmadas, pero días antes puede pasar que no se hagan, así que atenta ahora en febrero, sumando con mi entrenador y su grupo de entrenamiento, así podemos viajar y competir nuevamente», cerró Moira Miranda.