Mascherano lanzó el Departamento de Metodología y Desarrollo afista

El ex futbolista de River Plate y de la Selección Argentina, Javier Mascherano, lideró la presentación del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Asociación del Fútbol Argentino, que lo tiene como uno de los líderes.

«La idea es alinear a todos los seleccionados juveniles dentro de una misma estructura y modelo de juego», aseguró.

Una misma línea de entrenamiento es el objetivo

Como parte integrante de la Asociación del Futbol Argentino, en el Departamento de Metodología y Desarrollo, el ex futbolista de River Plate y de la Selección Argentina entre otros, realizó de la presentación de metas y objetivos del área que ocupa en el ente madre del futbol argentino.

Mascherano aseguró que el programa, que está disponible en el sitio web de la AFA para su descarga, se trata de «darle estructura a las selecciones juveniles en cuanto a línea de entrenamiento para que todos tengan un mismo modelo de juego, coordinado con cada técnico».

El ex mediocampista, que se retiró del fútbol en noviembre último con la camiseta de Estudiantes de La Plata, agregó en la presentación que «el tema de desarrollo viene de un plan de la AFA de 2018. El presidente Claudio Tapia tiene la idea que sea yo, con Bernardo Romeo, los que activemos este plan para los diferentes centros de formación que se van a tratar de implementar en todo el país, sobre todo para los chicos que están lejos de Ezeiza y no pueden ser vistos».

Mascherano, de 36 años, estará acompañado en el Departamento -que está bajo la estructura de las Selecciones Nacionales a cargo de César Luis Menotti- por el preparador físico, Pablo Blanco, ex integrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella, y del catalán Óscar Hernández Romero, quien tiene experiencia en el fútbol infanto juvenil de Barcelona, y conoce a Mascherano del club culé.

El ‘Jefecito’, referente del seleccionado finalista en el Mundial de Brasil 2014, recordó que «cuando estaba jugando en China, estuvimos hablando con Chiqui (Tapia) sobre las selecciones juveniles y la idea de alinearlas dentro de una metodología. El proyecto se vio postergado hasta que me retiré, cuando Tapia me volvió a convocar para activar charlas y desarrollar este programa».

Mascherano, exjugador de Hebei Fortune de China, Liverpool, West Ham y Corinthians, se retiró del fútbol profesional el 15 de noviembre de 2020 mientras disputaba la Copa Diego Maradona con Estudiantes de La Plata.