Martínez Holley: “la Cooperativa tiene que resolver su interna”

El presidente de Concejo Deliberante de Rawson, Mauro Martínez Holley anunció que este martes, el Poder Ejecutivo Municipal solicitó la devolución del proyecto de ordenanza referido al aumento de tarifas que había ingresado a Comisión en la última sesión del año pasado.

De esta manera dicho tema queda en suspenso en su tratamiento en la comisión especial que se conformó dentro de la Comisión de Receso, explicó el titular del Poder Legislativo Municipal.

“Se mantiene abierta la comisión, en espera de lo que pudiera suceder en adelante -agregó-, al no haber existido reunión con las partes- no hay explicaciones, no hay posibilidad de análisis entonces queda todo en reserva. Al haber solicitado el proyecto desde el Ejecutivo entiendo que ahora las partes deberán retomar el análisis de la situación y ahí veremos como prosigue todo”, explicó.

Como se recordará el Concejo Deliberante poseía en comisión el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo Municipal. A raíz de una nota impulsada por el consejero Néstor Feu sosteniendo que hay irregularidades en la entidad cooperativa se decidió convocar a una reunión a todas las partes -el mencionado consejero y el resto de la conducción Cooperativa- para poder que grado de sustento se les daba a tales expresiones y como podían estar relacionadas con el incremento tarifario que se iba a analizar.

Tanto Feu como la entidad adelantaron por nota que desistían de concurrir a la reunión organizada por los concejales, lo que hizo que la misma no tuviera razón de ser. De allí la suspensión de dicho encuentro.

Martínez Holley sostuvo en rueda de prensa que, “la Cooperativa tiene que resolver su discusión interna, quedamos todos alcanzados por esa discusión que evidentemente tiene condimentos políticos. Nos vimos involucrados todos: el intendente; los concejales. Los que primero tienen que aclarar su situación son los integrantes de la Cooperativa”, recalcó el presidente del Concejo.

Luego señaló el edil que, “pudimos corroborar que la supuesta denuncia penal que dijo Feu haber efectuado, no existe en el Ministerio Público Fiscal”. Y añadió como otra cuestión llamativa que; “la única denuncia que hay es de la concejal Lorena Marín ante la Oficina Anticorrupción que no nos explicamos cómo pudo hacerla porque la concejal no está en la ciudad”, sostuvo.

“Esperamos que se resuelvan estas acusaciones porque queremos saber cómo están las cosas dentro de la Cooperativa. Sabemos que la entidad necesita un incremento tarifario, pero queremos saber ¿cuál es el monto?, ¿cómo se aplicarán esos fondos?, ¿cómo y de qué manera lo deberán afrontar los vecinos?”, concluyó.