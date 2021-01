Madryn impulsa un ambicioso plan de obras

“Vivimos un 2020 rarísimo, que claramente no esperábamos. No estaba en los planes de nadie atravesar una pandemia como la del COVID, pero son situaciones extremas que nos tienen que dejar muchísimas enseñanzas”, dijo el intendente Gustavo Sastre, al tiempo que agregó, “cómo vecino de esta ciudad, duele cada vez que la pandemia se lleva a uno de los nuestros, duelen las injusticias, duele el mirar para otro lado. No me gustan esas circunstancias, y me involucro. Cada inconveniente que surja, lo atravieso como un vecino más, como uno que nació, se crió, creció y va a morir en esta ciudad. Por eso siempre intento estar a la par de los vecinos, me siento uno más todo el tiempo, con las responsabilidades del caso, pero uno más al fin”, dice Gustavo Sastre, que ha sabido construir en este primer año de gestión, una fuerte relación con los vecinos, un día y vuelta constante y ese intercambio de ideas sumamente necesario “para poder avanzar siempre dialogando”, indicó.

Sastre termina su primer año de gestión, admitiendo que “teníamos muchísimos proyectos para la ciudad cuando entramos al Municipio. Algunos pudimos cumplirlos, diría que muchos de ellos se vieron reflejados en obras en distintos puntos de la ciudad, otros han quedado truncos por la pandemia misma, que dificultó muchísimo las cosas. Tuvimos que acostumbrarnos a vivir con protocolos, distancias sociales, y todo tipo de limitaciones. Fue algo nuevo para todos, pero estoy convencido que tendremos un gran 2021”.

En cuanto al año que se inició, el Intendente admite que “tenemos muchísimo proyectado. Muchas fichas puestas en este 2021. Hemos elaborado un presupuesto que busca llevar muchísimas respuestas en materia de obra pública a cada sector de la ciudad. Hay mucho apuntado a lo social, cultural y deportivo, y obviamente será la situación epidemiológica del país y las medidas que estén vigentes en esos meses, lo que nos permitirá saber si podremos tener el inicio del ciclo lectivo en cada una de las provincias con normalidad. En ese sentido todavía hay algunas cuestiones que se irán a definir más adelante, conforme avance la vacunación a todos los vecinos del territorio nacional”.

En otro tramo, agradeció “a los vecinos que llevaron adelante las tareas de cuidado respetando las normativas vigentes, evitando poner en peligro a los sectores de riesgo de nuestra sociedad. Obviamente sabemos que no todos cumplen al máximo, algunos comenzaron a distenderse con el avance de los meses, otros sintieron las medidas como algo antipáticas, pero era lo que debíamos hacer en ese momento. Nadie sabe cómo manejarse en medio de esta pandemia, y muchas veces las definiciones son contradictorias, pero intentamos llevarlo de la mejor forma posible”.

Además, Sastre agradeció también “el apoyo de todos los sectores que han trabajado en conjunto con el Municipio este año que terminó, y los que se siguen sumando para poder llevar adelante una gestión entre todos. Siempre estuvimos convencidos de que la mejor manera de hacer las cosas, es dialogando y en conjunto. Es lo que hemos aprendido en nuestro camino en política, sabemos hacerlo de esa forma. Nunca le vamos a sacar el cuerpo a la gestión, y cada vecino que tenga un inconveniente, sabe que puede contar con el equipo de trabajo de la Municipalidad”.

Sobre el cierre, el Intendente pidió “mantener el compromiso cada uno desde el lugar que le toca, para seguir avanzando en el crecimiento de una ciudad que nos empuja todo el tiempo hacia adelante. Madryn requiere del esfuerzo de todos, y estamos convencidos que lo que vendrá será mucho mejor para todos”, cerró.