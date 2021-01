Madryn: Entregaron nuevos títulos de propiedad a familias de la ciudad

En horas de la mañana de este miércoles, el intendente Gustavo Sastre, acompañado por el vicegobernador Ricardo Sastre, funcionarios del Gabinete Municipal y concejales, entregó títulos de propiedad a vecinos de nuestra ciudad.

Esto había sido “una promesa que realizamos en campaña. Son vecinos de cinco barrios de la ciudad. La realidad es que durante todo 2020 hemos podido cumplir un montón de compromisos en los que habíamos dado nuestra palabra. Es cierto que la pandemia nos retrasó con los tiempos, pero somos tercos en ese sentido. Vamos a seguir avanzando. A la hora de conformar este equipo de trabajo, la única condición que les puse fue que puedan seguir el ritmo que llevo yo. Y si yo estoy disponible las 24 horas para las inquietudes que pueda tener cualquier vecino en cualquier sector de la ciudad, ellos también tienen que estarlo. En el medio comenzó la Pandemia, y seguimos avanzando como equipo a paso firme”, dijo el Intendente Gustavo Sastre.

Familias de cinco barrios beneficiadas

El Vicegobernador de la Provincia, Ricardo Sastre, acompañó al Jefe Comunal junto a funcionarios locales y ediles de la ciudad en el acto desarrollado en las instalaciones del Bingo Municipal, en el Salón Héroes de Malvinas.

Allí recibieron sus títulos vecinos de los barrios San Miguel, VEPAM, Barrio Inmigrantes, Barrio 21 de Enero y Barrio del Sindicato de Empleados de Comercio, de manos de funcionarios como los Secretarios de Ecología, Facundo Ursino; de Turismo, Marcos Grosso; de Hacienda, Vanesa Cabrera; de Gobierno, Martín Ebene; Lucila González de Desarrollo Comunitario; Lucía Taylor de Desarrollo Urbano; y Esteban Abel, de Producción, y los subsecretarios de áreas. Además, estuvieron los concejales Enzo Terrera, Dardo Petroli, Eugenia Alianiello y Milagros Badaloni.

«Es una realidad»

Se trabajó desde la Dirección de Tierras dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano para poder llegar a esta nueva entrega de títulos en la ciudad.

Asimismo, se incluyó la manzana 123 del Barrio VEPAM, cuyos vecinos reclamaron al final de la gestión del ex Intendente Ricardo Sastre con respecto a la escrituración de sus inmuebles.

“Hoy la entrega de títulos es una realidad, estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Y no existe para nosotros algo más importante que la palabra. Su valor es mayor al de cualquier contrato y es la forma en la que aprendimos a hacer política. Si uno se compromete, tiene que hacerlo. De lo contrario preferimos decirlo cuándo las cosas no se pueden hacer. Pero nunca comprometernos a algo que no tengamos la exactitud de poder cumplir”, dijo el Intendente Sastre.

Demanda

En el último tramo reconoció que “tenemos mucha demanda de títulos de propiedad, pero el área de Tierras está trabajando a destajo para llegar a todos los sectores. Sabemos de antemano que es un trámite que demanda tiempo, y no queremos sumarle mayor espera a los vecinos de la ciudad”, cerró.