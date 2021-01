Luque se reunió con Nancy González y Adriana Casanovas

El intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque cerró el año junto a la senadora nacional Nancy González y la presidente del bloque Frente de Todos en la Legislatura provincial, Adriana Casanovas.

El Jefe Comunal se refirió a la reunión como “una charla para despedir el año, aprovechando que Nancy González bajó del avión en Comodoro y estuvimos hablando junto a ella y Adriana Casanovas de política, de la provincia y de todos los desafíos que tenemos el año que viene”.

Sobre la visita, reconoció que “tanto Nancy (González) como Adriana (Casanovas) son dos compañeras excelentes, con las que militamos el mismo espacio político, tenemos el mismo pensamiento de unidad y de trabajo serio y responsable para ayudar a la provincia a salir adelante y en conjunto gestionamos ante Nación para eso”.

El mandatario halagó también el rol que ocupa cada una en su función: “siento orgullo de que sean dos mujeres ocupando lugares importantes para la provincia: Nancy representándonos de la mejor manera como senadora nacional y con un lugar preponderante en la mesa chica de la vicepresidenta de la Nación; y Adriana siendo nada menos que quien preside nuestro bloque en la Legislatura del Chubut y lucha sin mezquindades políticas por los intereses no solo de los chubutenses sino también de los comodorenses”.

“Mis amigos”

Por su parte, la senadora Nancy González resaltó la relación con la une con el intendente y otros referentes políticos de Comodoro: “Aparte de estar en el mismo espacio político, para mí ellos son mis amigos, por eso pasé hoy 31 de diciembre a saludarlos y desearles un feliz año. Trabajamos juntos políticamente y lo seguiremos haciendo, porque todo lo que sea gestionar para la provincia lo vamos a seguir haciendo en conjunto”.

Respecto al encuentro mantenido, comentó que “teníamos una reunión pendiente con el intendente, así que hemos estado hablando de algunas gestiones que tenemos en conjunto con Nación, y también junto a la presidente del bloque en la Legislatura charlando sobre los temas más importantes de la provincia y cómo vamos a seguir para adelante”.

“Sacar esta provincia adelante”

Sobre la situación de la provincia, la senadora advirtió que “desde nuestra parte (Frente de Todos) vamos a acompañar todo lo que sea para sacar esta provincia adelante. Y todo lo que sea gestionar desde Nación para ayudar a la provincia y que los trabajadores no tengan que estar cobran su sueldo con 3 meses de atraso, lo vamos a ser. Pero no somos nosotros los que estamos gobernando la provincia. Podemos acompañar en la medida que Chubut al Frente lo solicite”.

Como contrapartida, valoró el aporte notable del gobierno nacional con la provincia en materia económica y de obras: “un acompañamiento del gobierno nacional que yo creo que estuvo y va a seguir estando. Por supuesto que el gobierno provincial también debe tener un plan de gobierno, no se puede esperar siempre un plan de Nación. Con Juan Pablo estamos siempre en contacto con varios ministros nacionales y ellos están dispuestos a colaborar con Chubut, pero también la provincia tiene que poner en la mesa su plan”.

Aborto legal

La senadora, militante feminista que bregó por la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se refirió a la sanción de la ley histórica sancionada el miércoles.

“Tenemos el corazón inflado, fue una sesión histórica que nos tocó a nosotros como senadores. Esta ley es para todas las mujeres de Argentina. Y es una ley que la da el gobierno nacional y popular, los peronistas. Cada vez que otorgamos un derecho en Argentina, para el sector que sea, lo otorga el peronismo”, expresó.

Por último, destacó el nivel serio de discusión más allá de las pertenencias partidarias: “Se dio un debate con una altura que muy pocas veces se pudo lograr. Trabamos en conjunto con otros bloques, porque sentimos que era una deuda pendiente con las mujeres, que teníamos que evitar que siga habiendo muerte de mujeres por abortos clandestinos. Pudimos hacer un trabajo con mucho compañerismo y mucha responsabilidad entre distintos bloques que en esto pensábamos lo mismo”.