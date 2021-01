Luque: “buscamos dotar de infraestructura deportiva de alto nivel a toda la ciudad”

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, hizo una entrega de aportes al Club Santa Lucía que serán destinados a mejoras en sus instalaciones. “La idea es seguir dotando a Comodoro Rivadavia de infraestructura deportiva de primer nivel”, sostuvo.

En ese marco, el jefe comunal manifestó que “estamos recorriendo a diario las distintas actividades recreativas que se vienen llevando adelante en la ciudad, tanto desde la Municipalidad como en los clubes de la ciudad. En esta ocasión, visitamos el Club Santa Lucía, donde concretamos una entrega de fondos como hacemos habitualmente con todas las instituciones de Comodoro”.

“Santa Lucía es una entidad histórica de nuestra ciudad, con una enorme cantidad de desafíos y actividades que llevan adelante. Nos consultaron acerca de la posibilidad de destinar algunos recursos económicos para obras de infraestructura que están desarrollando para el mejoramiento de sus instalaciones, por lo que otorgamos un subsidio para tal fin”, explicó.

Planificación

En ese sentido, el intendente señaló que “desde nuestra gestión trabajamos permanentemente para fortalecer el deporte comodorense, buscando dotar de infraestructura deportiva de alto nivel a toda la ciudad, tanto a los clubes como a la misma estructura municipal, para tener la posibilidad de recibir actividades de todo tipo”.

Continuando en esa línea, expresó que “estamos ejecutando el Hotel Deportivo, estamos cerca de inaugurar el natatorio en avenida Polonia, las canchas de césped sintético para la mayoría de los integrantes de la Liga de Fútbol. Estamos dotando de todo lo necesario a las entidades deportivas para tener lo mejor, tal como nos merecemos los comodorenses”.

“En la medida de lo posible, buscamos lograr eso que durante mucho tiempo no tuvimos en Comodoro, ya que los recursos económicos fueron para otros destinos y a nuestra ciudad les tocaron muy pocos. Desde hace algunos años, el Municipio decidió hacerse cargo de todas estas cuestiones y lo venimos sosteniendo a lo largo del tiempo”, concluyó Luque.

“La colaboración es constante”

Por otra parte, el presidente del Club Santa Lucía, Javier Leal de Ibarra, destacó que “esto es más que una sana costumbre de la Municipalidad, no es casual ni para hacer política, sino que su colaboración es constante y debemos destacarlo, ya que no es algo común. Además, este apoyo se extiende a muchas otras cuestiones, no sólo a lo deportivo”.

Asimismo, afirmó que “siempre nos brindan la posibilidad de transmitir nuestras preocupaciones, se interiorizan en lo que nos sucede y siempre están presentes. Es muy importante, y además poco frecuente, lograr esta convivencia por el bien de la ciudad y su gente”.

Finalmente, Leal de Ibarra recordó que “durante el 2020, cuando vivimos momentos muy complejos por la pandemia, la gestión municipal tuvo un papel fundamental gestionando créditos muy baratos que nos permitieron mantener activo al club y a todo el personal. Eso es una clara muestra del apoyo que brinda la Municipalidad”.