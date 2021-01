“Los Gladiadores” se alistan para el debut en Egipto

Este viernes 15, la Selección Argentina de Handball Masculino Mayor, comenzará su participación en el Mundial de Egipto 2021.

El Grupo D es el integrado por “Los gladiadores”, que en su primer cotejo de medirán ante Congo. Más que especial será esta cita mundialista, ya que será la última oportunidad en la que coincidieran los hermanos Sebastián, Diego y Pablo Simonet.

Preparándose para el Mundial

Desde este viernes 15, la Selección Argentina Mayor Masculina de Handball, participará del 13° Campeonato Mundial en Egipto, siendo parte del Grupo D, competencia donde los argentinos buscarán mejorar las performances logradas en Suecia 2011 y Qatar 2015, donde culminaron 11°.

Será su 13° presencia en un Mundial para la Argentina, en este certamen que se desarrolla en formato con 32 equipos pero con modificaciones ya que se jugará una fase de grupos con 4 equipos en cada uno, para pasar luego a la ronda principal.

Los dirigidos por Manolo Cadenas iniciarán en el Grupo D con Dinamarca, Bahréin y República Democrática del Congo, clasificándose 3 de estos 4 equipos a la ronda principal donde habrá cuatro grupos compuestos por seis equipos cada uno. Aquí los de la Zona A se enfrentarán al B y así sucesivamente (C vs. D, E vs. F y G vs. H).

De allí, los dos mejores de cada uno de esos cuatro grupos pasarán a los Playoffs con los Cuartos de Final.

Partido a partido

Argentina tendrá su debut este viernes 15 ante Congo a partir de las 14 (hora de Argentina); africanos que se estrenarán en un Mundial.

La programación para los argentinos continuará el día 17, midiéndose ante Bahréin, también desde las 14 horas.

Por último, la 3° fecha será frente a Dinamarca, el 19 desde las 16:30 horas. Precisamente, los daneses participaron de 23 campeonatos mundiales y son los campeones vigentes ya que se coronaron en el 2019.

De clasificar, Argentina se encontraría con el Grupo C, allí están Croacia, Qatar, Japón y Angola.

“Los Gladiadores”, que tuvieron escasa competencia el pasado 2020, y que han jugado encuentros amistosos previos a este Mundial, fueron campeones panamericanos en los Juegos de Lima 2019, en Perú.

Los Simonet, las figuras

Para este Mundial, las principales expectativas de Argentina están puestas en sus figuras, los hermanos Simonet: Diego, Sebastián y Pablo vienen compartiendo desde hace certámenes internacionales, desde Juegos Panamericanos, a Mundiales e incluso Juegos Olímpicos.

El mayor de ellos, Sebastián, con 34 años, ya había anunciado su retiro en el 2020 y planeaba hacerlo participando del Mundial, pero la cancelación ante la pandemia, llevó a estirar su planificación para este 2021. Si bien sería este su último Mundial junto a sus hermanos, se espera que también pueda estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 de fines de julio – principios de agosto.